La PAH celebra el final positivo de la familia desahuciada en Benavente

La Plataforma Anti Desahucio (PAH) de Zamora ha celebrado el desenlace provisionalmente positivo de la familia desahuciada de una vivienda en Benavente el pasado mes de julio. J. A., que ha conseguido empleo en la construcción y en el sector hostelero durante los fines de semana, su pareja y el hijo de esta, han encontrado una vivienda de alquiler en Zamora tras el apoyo recibido por la Diputación Provincial y la plataforma.

«No siempre la PAH de Zamora tiene éxito en sus reivindicaciones aunque sean parciales, no siempre conseguimos parar un desahucio o lograr una alternativa habitacional para familias que han sido desahuciadas por no poder hacer frente al pago de una hipoteca o de un alquiler, no siempre conseguimos una respuesta relativamente satisfactoria a pesar de nuestras denuncias de situaciones de gran injusticia, de manifestarnos, de concentrarnos u ocupando sucursales bancarias o la Delegación de la Junta, siempre de manera pacífica. Pero en el caso de Benavente no ha sido así», ha informado la plataforma en un comunicado.

La familia, tras abandonar la casa de acogida de Cáritas, recibió una ayuda de inserción de la Diputación, «aunque no tuvo la alternativa habitacional ante el desahucio que la Junta de Castilla y León está obligada a dar a cualquier persona que carezca de una vivienda», señala la PAH.

"Dificultades y obstáculos"

La PAH recuerda que la familia después de poco mas de dos semanas a dejar la Casa de Acogida de Cáritas de Zamora, "después de verse obligada a dejar de residir en Benavente y empadronarse en Zamora para poder así acudir a los CEAS municipales del Ayuntamiento de Zamora y, desde el CEAS, acogerse a las ayudas que ofrece la Junta a quien se encuentra en una situación de emergencia habitacional, después de múltiples negativas por parte de propietarios e inmobiliarias a alquilarles una vivienda, ha podido finalmente encontrar una vivienda de alquiler, de salir de la situación de paro (otro derecho constitucional que el Estado democrático y social de derecho incumplido) en la que se encontraba la familia al encontrar el cabeza de familia un trabajo fijo".

La superación de estas dificultades y obstáculos -añade la plataforma- "permitirá a la familia salir del peligro de exclusión social y marginación a la que estaba abocada. A día de hoy pueden afrontar las dificultades de la vida con cierta esperanza e ilusión. Es una nueva oportunidad de poder vivir con dignidad".

Para la PAH este desenlace "no es solo mérito de la resistencia de la familia a no caer en el desánimo, a mantener el espíritu de lucha, no es solo mérito de la PAH como movimiento sociopolítico de carácter asambleario que no recibe subvenciones del estado y no exige ninguna cuota para pertenecer a la misma, ni de las ayudas que ofrecen las instituciones como los Ayuntamientos o la Junta obtenidas a trancas y barrancas, ni la ayuda recibida de otros colectivos como Cáritas, sino también del apoyo solidario de colectivos como la CGT, que nos deja reunirnos en su local y, especialmente, del apoyo de un sector importante de la sociedad que ven al movimiento de la PAH con comprensión y simpatía".

La plataforma defiende que cualquier caso de éxito, como el presente, "será relativo hasta que no consigamos una Ley de Vivienda que recoja nuestras reivindicaciones, hasta que no se materialice el “derecho constitucional a una vivienda digna”. Hasta entonces, la PAH seguirá teniendo todo su sentido en la lucha contra la especulación inmobiliaria, contra el afán de lucro de los bancos, los fondos buitre y las grandes inmobiliarias que anteponen a cualquier derecho humano, contra los partidos políticos que anteponen los intereses de los de “arriba” al bienestar de la inmensa mayoría.".