Beatriz Asensio, la primera alcaldesa de Benavente con el apoyo de Vox

"¡¡Alcaldesa!!, ¡¡Alcaldesa!! ¡¡Alcaldesa!!. Beatriz Asensio, de 39 años, ha sido aclamada por una mayoría de militantes y simpatizantes del Partido Popular tras ser investida con los votos de los ochos concejales populares y el decisivo respaldo del concejal de Vox, Eugenio Blanco, en la sesión de investidura celebrada este mediodía en la Casa de Cultura La Encomienda.

Asensio, madre de una hija y secretaria de habilitación nacional, es ya la primera alcaldesa de Benavente. Su primer mensaje de calado, el tercer párrafo de su discurso, ha sido una reivindicación en clave feminista.

"Son muchas las mujeres que a lo largo de la historia han tenido y siguen teniendo la responsabilidad de demostrar la valía que nuestro genero tiene para la sociedad, y yo me siento también en la obligación de hacerlo, como una más. Podemos y debemos participar en la vida pública y quiero que todas esas mujeres que piensan así, hoy puedan verse reflejadas en mi y yo en ellas", ha enfatizado.

Asensio, tras un prolijo apartado de agradecimientos, ha subrayado las "dificultades" de haber llegado a ser alcaldesa. "Llegar hasta aquí no ha sido fácil. No ha sido un camino de rosas, pero me considero una persona tenaz y siempre he pensado que con esfuerzo y trabajo, los sueños se pueden cumplir", ha afirmado.

Se ha declarado "firme defensora del trabajo en equipo" y ha tirado del proverbio africano que dice que "si quieres ir rápido, debes ir solo, pero que para llegar lejos, es mejor ir acompañado" para recalcar que está "muy bien acompañada, de personas con ilusión y ganas de mejorar las condiciones de vida de los benaventanos, con humildad y también con toda la ilusión".

Ha prometido seguidamente resolver "las discrepancias a través de la búsqueda del consenso", pidiendo "la implicación de los sectores sociales" y poniendo "a las familias en el centro de las políticas públicas. Familias que durante estos años están viviendo momentos y situaciones muy difíciles. Les vamos a tener siempre en cuenta, pero muy especialmente a aquellos que más necesitan de nuestra ayuda", ha dicho.

Pasado el momento de fervor plenario del público asistente por su proclamación, la alcaldesa se ha comprometido a huir "del triunfalismo institucional que no representa lo que hoy están pasando", ha advertido en plural mayestático que "decir que todo va bien es engañarnos" y ha subrado que "hay mucho por hacer, mucho que trabajar, y mucho que pelear para cambiar la situación".

Proponiendo públicamente y a renglón seguido no desfallecer, se ha comprometido igualmente a "trabajar incansablemente para mejorar las posibilidades de reindustrialización de Benavente, que necesita revitalizar su economía. Y lo haremos solicitando la colaboración de todas las administraciones".

Lo hará, "lo haremos", ha dicho, "desde la transparencia en la utilización de los recursos públicos, poniendo especial énfasis en el necesario control del gasto", prometiendo mantener "el patrimonio y cultura de Benavente, legado que nos han dejado nuestros mayores" y fijando como hitos fundamentales a conseguir, "que nuestra Semana Santa sea declarada de Interés Turístico Regional y que la Fiesta del Toro Enmaromado lo sea de Interés Turístico Nacional".

Tras proclamar el compromiso de fomentar el deporte ha prometido también "una ciudad limpia, atractiva y con servicios dignos". "No solo lo queremos para Benavente, lo queremos también para todos los vecinos de los pueblos de la comarca, sin ellos Benavente no sería lo que es", ha añadido.

Beatriz Asensio ha definido los inicios de este mandato como un "reto apasionante" y ha añadido otro compromiso: "Hoy, adquirimos el compromiso de servicio público a los demás. El Ayuntamiento tiene que estar al servicio del pueblo no el pueblo al servicio del Ayuntamiento", ha proclamado, subryando "el esfuerzo y el compromiso que en esta ardua tarea tendré de mi equipo" y solicitando "también el del resto de los compañeros de la Corporación".

"Mi compromiso fundamental será el de trabajar por Benavente, desde el diálogo, con cercanía, con ejemplaridad y transparencia en la gestión, buscando siempre, y disculpadme que insista en ello, diálogo y el consenso", ha agregado.

Beatriza Asensio ha semi terminado su discurso citando al indígena republicano mexicano, Benito Juárez, el jurista zapoteca que contribuyó a la transformación de Méjico, combatió al emperador Maximiliano, fue reformista liberal, francmasón, y decretó la confiscación de los bienes de la iglesia entre muchas de sus medidas de reforma.

"Como dijo Benito Juárez, y su consejo voy a tenerlo muy presente y todos deberiamos de hacerlo siempre, nunca abuses del poder humillando a tus semejantes, porque el poder termina y el recuerdo perdura”.

Beatriz Asensio, candidata del Partido Popular, ha sido investida con los ocho votos de su equipo y con el voto del concejal de Vox, Eugenio Blanco Ugido, de acuerdo con el pacto de gobierno alcanzado ayer por la tarde. PSOE y el concejal de IU, Manuel Burón, han votado a favor de la candidatura del alcalde saliente, Luciano Huerga.