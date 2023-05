Los gaditanos Andy y Lucas volverán a dar un concierto gratuito en la provincia de Zamora, en concreto en Benavente. Tras casi una vida juntos, el dúo formado por Andrés Morales y Lucas González presenta una recopilación de sus dos décadas encima de los escenarios con el disco '20 años en más de 20 canciones' en el que recogen sus grandes éxitos a lo largo de su trayectoria que ya cantaron en Benavente, por ejemplo en el año 2005.

La gira por su veinte aniversario recalará en Benavente el próximo miércoles 7 de junio con motivo de las Fiestas del Toro Enmaromado, cuyo programa al completo puedes consultar aquí. La actuación comenzará a las 23.59 horas en la noche del miércoles al jueves en la Plaza Mayor de Benavente con entrada gratuita. "Vienen a hacer fiesta y a hacernos disfrutar de una noche inolvidable, solo vale pasarlo bien con Andy y Lucas", publicitan en el programa oficial del Ayuntamiento.

Andy y Lucas: "¡Viva Monfarracinos!

En una gélida noche de mayo de 2019, el dúo Andy y Lucas desembarcó en Monfarracinos para "armar el taco", según sus palabras. Cientos de personas corearon algunos de sus temas más conocidos como 'Son de amores', 'Celos', 'En tu ventana', 'La niña de mis ojos', 'Quiero ser' o 'Tanto la quería'. . "Viva Monfarracinos, viva Zamora, viva Castilla y León... y viva España", exclamaron.

‘’Si me llama Bildu no voy, son etarras"

El pasado mes de abril, el dúo musical respondía a varias preguntas tras actuar en una fiesta religiosa en Madrid organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) bajo el título 'La fiesta de la Resurrección'. Al ser preguntados por esta actuación, se mostraron abiertos también a participar en el Orgullo Gay si recibieran la llamada, aunque rechazarían hacerlo si les llama EH Bildu. "Si nos llaman en el Orgullo Gay vamos también. Nosotros hacemos música. Otra cosa es que me llame Bildu. Si me llama Bildu no voy, son etarras y han matado gente", contestaba de manera tajante Lucas en una entrevista concedida a Europa Press.