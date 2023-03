La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago insiste en proteger la talla del Santiago de Santa Marta

Si hace apenas cinco meses la Asociación Zamorana de Caminos de Santiago celebraba la decisión unánime de las Cortes de Castilla y León de instar a la Junta al traslado de la imagen singular del Santiago Peregrino de Santa Marta de Tera al interior del templo, ahora viene a lamentar profundamente los argumentos de la administración regional para no llevar a cabo esta petición. Proteger esta talla y evitar que la degradación continúe avanzando con el paso del tiempo en ella es el principal objetivo que lleva a la asociación zamorana a considerar que no llevar a cabo el traslado de la talla es una "mala decisión".

A principios del mes de marzo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte expuso su decisión de dejar en su actual ubicación la talla, que es la representación iconográfica más antigua que se conoce del apóstol Santiago como peregrino, por su delicado estado de conservación y dificultades para desanclarla de su ubicación actual.

"Vemos mal que no se traslade la imagen. La justificación que ha dado el consejero de que no quiere pasar a la historia por ser el que destruyó esto es lamentable, porque al final va a pasar a la historia por ser el que no ha hecho nada para protegerlo. Al final tenemos unos dirigentes políticos que la experiencia nos va diciendo que van a dejar nuestro patrimonio, como han dejado la provincia, abandonado", lamenta José Almeida.

"Es casi inexplicable la justificación de que corre el riesgo de que se pueda partir, que se pueda romper en el traslado. Son excusas. Se desmontó Abu Simbel y hubo que cortarlo pieza a pieza, pero se hizo", apostilló. Recuerda además Víctor Sierra, de la asociación, que "cuando se celebraron las Edades del Hombre de Ponferrada no se llevó esta imagen porque dos meses antes se había robado la lápida fundacional de San Pedro de Montes, de la ermita, porque si no se hubiera llevado y no se desmontó por eso, sino se hubiera desmontado".

Considera la asociación que "hay empresas especializadas en todos estos temas. Se tienen los medios suficientes como para hacer ese trabajo sin que sufra absolutamente nada. Si ellos no son capaces y no tienen competencia o capacidad que dejen el sitio a otros. Es una lástima que esta imagen no se proteja. Es una falta de compromiso con el patrimonio", aseguran.