La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte decide finalmente dejar en su actual ubicación la emblemática talla de Santiago Peregrino del templo de Santa Marta de Tera, que es la representación iconográfica más antigua que se conoce del apóstol Santiago como peregrino. El consejero Gonzalo Santoja compareció ayer en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte en las Cortes de Castilla y León para poner sobre la mesa los informes técnicos realizados sobre el estado de conservación de esta escultura y plantear actuaciones a llevar a cabo para garantizar su persistencia en el tiempo.

El mantenimiento de la talla en su actual ubicación, con trabajos de conservación rigurosos y adoptando medidas de seguridad es la conclusión a la que ha llegado el consejero que en un principio había considerado urgente el traslado de esta escultura al interior del templo.

"Hemos procedido sin descanso. Hemos contemplado todas las posibilidades. Informes pertinentes, los hemos contrastado, hemos verificado in situ la situación en varias ocasiones y esta es la situación. Pienso que el desmontaje entraña unos riesgos que no me siento personalmente en disposición de asumir. No voy a pasar a la historia como la persona que ha puesto en riesgo la escultura de Santiago Peregrino. No quiero correr ese riesgo. Estoy en disposición de mantener las reuniones que sean necesarias. Comprendo que haya personas que les cueste trabajo admitir esto, como me ha costado a mí", señaló.

Medidas previstas

Las medidas previstas pasan por:

Realizar trabajos de conservación y restauración de la escultura "in situ";

La modificación de sus condiciones de exposición que implicaría una protección eficaz frente a la lluvia, el sol, las aves, a través de la modificación del elemento constructivo actual manteniendo su integración en la portada;

; El cumplimiento de un programa de conservación preventiva que incluye trabajos periódicos de limpieza, supervisión de su estado de conservación.

Las dos últimas medidas "a través de un convenio con los propietarios del inmueble", explicó.

En su comparecencia fue desgranando las valoraciones técnicas recogidas en el informe encargado en diciembre de 2022 para estimar la posibilidad de desmontar la figura del Santiago Peregrino y situarla en el interior del templo. Informe realizado por "técnicos de reconocida solvencia y ajenos a la Junta", puntualizó el consejero.

Estado de conservación

Del estado de conservación de esta talla señaló que "el informe recoge que el estudio de la evolución de la alteración de la piedra basado en la documentación fotográfica de distintas épocas y de la observación, permite afirmar que los procesos de fracturación vienen condicionados por la naturaleza de la propia piedra".

Anuncian los técnicos "nuevos desprendimientos que en algún caso podrían afectar a volúmenes importantes. No es posible saber cuál será la velocidad de estas alteraciones ya que en ellas es determinante la estructura interna de la piedra".

Atendiendo a este estado de conservación señalan también los técnicos que "la manipulación de la escultura sería extremadamente delicada ya que los mismos problemas de fracturación que compromete su situación a la intemperie, pueden provocar una rotura accidental en cualquier momento en caso de que se ejerza presión en cualquier punto débil de la piedra".

En su alocución el consejero hizo hincapié en que "entendemos que el objeto a conservar no debe ser solo la escultura de Santiago sino los tres apóstoles ubicados en las portadas norte y sur que forman una unidad cultural, artística y estructural".