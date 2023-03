"Estos cuatro años me han servido como experiencia. Ha sido muy gratificante. He trabajado por los benaventanos y esta sigue siendo mi meta. Benavente se merece recuperar la ilusión que teníamos años atrás, lo que teníamos y no se ha evolucionado. Que se desarrolle y recuperar la ilusión. Con el orgullo añadido de ser la primera mujer alcaldesa. Sería un honor poder serlo". Así se presentaba ayer en Benavente Beatriz Asensio como candidata a la Alcaldía de este ayuntamiento para las próximas elecciones.

"Agradezco la labor de mis compañeros. En este tiempo hemos hecho una oposición constructiva, escuchando a los benaventanos. Hemos podido tomar nota con el fin de conocer los problemas que tienen los vecinos de Benavente en el día a día y para que podamos solucionarlos". Y añadió también que "espero que demos el salto y el PP pueda gobernar en Benavente. Para mí es todo un honor ser la candidata por el Partido Popular". El Comité Electoral Provincial del Partido Popular de Zamora se reunió ayer en Benavente por la tarde y confirmó a Beatriz Asensio Boyano como candidata a la Alcaldía de Benavente por este partido. Decisión que, asegura el presidente provincial del PP en Zamora, José María Barrios, se ha tomado por unanimidad. Repite, por tanto, candidata a la Alcaldía de Benavente por este partido. Barrios explicó que "hace cuatro años presentábamos a la primera alcaldesa de Benavente. No pudo ser la vez anterior pero esta vez lo vamos a conseguir. Porque Beatriz ha crecido mucho políticamente y quizás pusimos demasiadas esperanzas siendo la primera vez que se presentaba". La candidata popular, licenciada en Derecho, funcionaria habilitada nacional y secretaria interventora de los ayuntamientos de Pobladura del Valle y La Torre del Valle, explicó que “en este mismo escenario me presentaron para ser la candidata hace cuatro años. No tenía experiencia en el ámbito político y la diferencia es considerable con respecto a hace cuatro años". Barrios señaló también que en Benavente hay dos opciones, de cara a las próximas elecciones municipales "o sigue gobernando Luciano Huerga con sus amigos de IU o lo hace Beatriz. El 28 de mayo tendremos a la primera mujer alcaldesa de Benavente". La confección de listas El siguiente paso será confeccionar la lista, "representativa de todos los benaventanos. Todos los que quieran que no siga Luciano Huerga tienen la excusa perfecta para votar la candidatura de Beatriz", añadió Barrios. No ha querido dar más detalles al respecto "porque no toca" pero sí señaló que "llevamos tiempo trabajando en la elaboración de las listas. Tiene que ser un conjunto de colaboraciones de personas con el fin de hacer la mejor lista posible. Es un proyecto de partido. La candidata tendrá libertad para hacer la lista pero también pasará el filtro del partido". Ante algunas voces críticas del Partido Popular de Benavente por el modo de proceder por parte de la Junta Local, el presidente popular, Juan Dúo, explicó que "el miércoles se celebró una junta local ordinaria a la que se convocaron a todos los miembros (en respuesta a cuál había sido el procedimiento de convocatoria de esta junta local), para hablar de la actualidad política de Benavente y de las próximas elecciones". El 90% de las candidaturas del norte de la provincia "ya cerradas" El presidente provincial del Partido Popular en Zamora, José María Barrios, se refirió al proceso de elaboración de listas para las municipales en esta provincia. "Siempre se da especial peso a los que repiten", señaló. "En general los que están gobernando quieren seguir, aunque haya alguna excepción. Quiero recordar que de las 248 alcaldías posibles el Partido Popular tiene 157 y nos sigue el Partido Socialista con 53". En este sentido indicó que "hay un porcentaje alto de candidatos ya confirmados, aunque no puedo ahora dar un número concreto. En la zona norte se puede dar un dato global que es que estamos en el 90% de candidaturas ya cerradas. Nos quedan algunas pero en estos días las cerraremos. Parece ser que a veces urge todo mucho pero, al menos de momento, en Benavente no hay ningún otro candidato presentado que no sea el del Partido Popular". Javier Faúndez incidió en que "las candidaturas cerradas del Partido Popular son candidaturas con calidad". "Llevamos los mejores equipos que podemos tener", apostilló Barrios quien aseguró que "no vale cualquier cosa".