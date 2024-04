Los vecinos de Vega de Tera rozan el millar de firmas contra la planta de biogás

Los vecinos de Vega de Tera y sus anejos (Calzada, La Milla y Junquera de Tera) han reunido hasta el momento casi un millar de firmas contra el proyecto de instalación de una planta de biometano en Junquera.

Con poco más de 350 vecinos empadronados en las cuatro localidades, el rechazo al proyecto que se desprende de las firmas contrarias a la planta parece amplio. "En Vega solo ha habido cuatro personas que no hayan firmado", explica una de las personas que de forma colectiva se han repartido las tareas para hacer frente al proyecto, que consideran "perjudicial para la zona además de inviable".

Desde que se tuvo conocimiento de la actuación los vecinos iniciaron una recogida de firmas yendo casa por casa. Ayer se aproximaban a las quinientas. El 26 de marzo, otra vecina abrió otra recogida virtual de rúbricas contra el proyecto en Interne a través de la plataforma Change.org.

Finca en la que se instalaría la planta de biogas, en las proximidades del núcelo de Junquera de Tera. / J. A. G.

La página aporta un prolijo compendio de razones y posiciones para pedir el apoyo firmado contra la construcción de la planta de tratamiento de purines en Junquera de Tera. Esta página sumaba anoche 471 firmas.

"Es posible que las haya duplicadas", reconoció una de las colaboradoras en la iniciativa, pero sin dejar de insistir en que la mayoría de la población se opone al proyecto, al igual que "los municipios próximos".

Pleno extraordinario

Los vecinos, que no descartan constituir una plataforma, y que de momento se reparten tareas, han escrito cartas al Partido Popular, la formación política de la alcaldesa de la localidad y también a Ecologistas Zamora. El PP no ha contestado. Sí lo ha hecho Ecologistas Zamora, que ha pedido explicaciones al Ayuntamiento. Uno de los responsables de esta organización, Ángel Encinas, ofrecerá una charla en Vega de Tera el día 3 de mayo, en vísperas de la segunda manifestación contra la planta, que los organizadores prevén de mayor envergadura que la anterior.

Vega de Tera celebró ayer un pleno extrarordinario. Asistieron media docena de personas a la sesión demás de los cuatro ediles del Partido Popular y los tres de Zamora Sí que conforman la Corporación. No se abordó el tema de la planta al no caber ruegos y preguntas.

Horas después de la sesión, el portavoz de Zamora Sí, Javier Cañibano, explicó la postura de su Grupo político municipal. "Nuestra posición es de un no rotundo a la planta de biometano", dijo. "No se está teniendo en cuenta a la gente del pueblo, empadronada o no, y el lugar el lugar elegido, a escasa distancia de un embalse, no es el más idóneo", adujo.

Zamora Sí, que desde que arrancara el actual mandato municipal, mantiene un pulso constante con el equipo de Gobierno del PP a través del Procurador del Común y del Comisionado de Transparencia "por la falta de aportación de documentación y de información por parte de la alcaldesa", mantiene que ha preferido "no interferir en la posición vecinal" pese a haber sido señalados.

"La alcaldesa nos acusó de estar detrás de las concentraciones y del rechazo a la planta, y hasta hoy no hemos dicho nada ni nos hemos manifestado públicamente", justificó Cañibano, que se reveló como uno de los primeros firmantes contra el proyecto.