Medio Ambiente aclara que no "gaseará" a las palomas capturadas en Benavente "como pide la Junta"

La Concejalía de Medio Ambiente ha aclarado que no sacrificará las palomas capturadas en el término municipal a lo largo del año, "como pide la nueva normativa regional".

"No conozco ningún ayuntamiento que sacrifique las palomas que captura y Benavente tampoco lo va a hacer, pero esto no quiere decir que no vayamos a seguir con la captura autorizada por la Junta de Castilla y León salvo que así nos lo digan, aunque la autorización actual expira en abril", ha explicado el concejal de área, Manuel Burón.

De cualquier modo, el Ayuntamiento ha dirigido un escrito a la Administración regional consultando sobre la renuncia al sacrificio de los ejemplares capturados.

La proliferación de las colonias de palomas en Benavente es un problema desde hace años. Comen fuera de la ciudad aprovechando el grano almacenado en una cooperativa, pero "duermen" en muchos puntos del caso urbano.

La colaboración vecinal y su localización permiten que su captura sea sistemática. En los dos últimos meses fueron 900 las palomas capturadas. Son enviadas fundamentalmente a palomares, según explica la Concejalía.

Sin embargo, y salvo puntos excepcionales donde, por no contar con autorización legal, no se puede actuar, en los puntos habituales de captura, la población de palomas estaría disminuyendo sensiblemente. La intención de la Concejalía es seguir con las capturas, pero sin sacrificarlas, para lo que se emplea gas.