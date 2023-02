El despacho de Roca Junyent baraja pedir la acumulación de las dos demandas de C’s contra el Ayuntamiento de Benavente

El despacho de abogados Roca Junyent está estudiando pedir la acumulación de las dos demandas presentadas por el portavoz de Ciudadanos, Jesús María Saldaña, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo número 1 de Zamora, en las que pide que se anulen una modificación presupuestaria y el Pleno que la aprobó.

Aunque los recursos van contra la desestimación de los recursos de reposición por parte del Gobierno municipal y a su vez son fruto del rechazo de las alegaciones presentadas por el portavoz de Ciudadanos contra dos modificaciones presupuestarias, la nulidad y la retroacción que reclaman al Juzgado estarían relacionadas y afectarían de lleno a los proyectos de reforma y modernización del Gran Teatro Reina Sofía y a la mejora de la accesibilidad de la Casa de la Cultura La Encomienda.

Pese a que los informes técnicos del Servicio de Intervención avalan las modificaciones presupuestarias aprobadas y justifican el rechazo de las alegaciones presentadas por Saldaña, el portavoz de Ciudadanos ha emprendido acciones legales «que ponen en peligro contratos con licitaciones que suman más de 310.000 euros, subvenciones por un importe cercano de 130.000, y la posibilidad de tener que indemnizar a las empresas adjudicatarias sobre esos más de 310.000 euros».

Contrato menor

Estas últimas son palabras del alcalde, Luciano Huerga, en la última sesión plenaria en la que informó al portavoz de C’s de que la contratación del bufete de abogados Roca Junyent tiene un valor estimado de 12.000 euros. El Ayuntamiento benaventano acudió a este despacho en el caso de intermediación judicial por el edificio Villalar.

Se trataría de un contrato menor, según explicó Huerga, que advirtió al concejal de Ciudadanos que «impugnar esas modificaciones presupuestarias, supone una conducta poco prudente por su parte, ya no solo como concejal de este Ayuntamiento sino como vecino, dado que ello puede suponer la pérdida de subvenciones de importante cuantía para este Ayuntamiento que redundan en el interés general del municipio y de todos los benaventanos».

Las dos demandas de Jesús María Saldaña han generado un procedimiento abreviado y otro ordinario. El primero tiene su origen en una modificación presupuestaria para transferir fondos de unas partidas a otras, y entre ellas a la que afecta a las obras de accesibilidad de la Casa de Cultura con la dotación de un ascensor. Fija la cuantía en 900 euros y pide la condena en costas del Ayuntamiento.

Las alegaciones eran las siguientes: «No haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales. La creación de la aplicación Acondicionamiento Plaza Mayor debió tramitarse con la modalidad de crédito extraordinario. Una parte del traspaso a una partida en la cantidad de 2.624 euros no tiene justificación alguna. No se justifica que los gastos no pueden demorarse hasta el ejercicio, únicamente se afirma».

Estas alegaciones fueron contestadas por el interventor municipal en un informe de nueve páginas en la que concluye que la modificación «cumple con la totalidad de los requisitos formales y materiales contemplados en la ley».

Saldaña también presentó alegaciones contra otra modificación que suplementaba fondos en algunas partidas, entre ellas la modernización del Gran Teatro Reina Sofía. La respuesta del Interventor fue la misma en otro informe de once páginas.

Con posterioridad, el equipo de Gobierno convocó un Pleno extraordinario para aprobarlas. El hecho de que la Junta de Castilla y León hubiera concedido sendas subvenciones a ambos proyectos (Reina Sofía y Casa de la Cultura) con muy estrecho margen de tiempo para habilitar fondos, lo que motivó también quejas de más de una decena de municipios de la comunidad beneficiados por otras ayudas, motivó la urgencia de que se aprobarán de forma inmediata las dos modificaciones presupuestarias, según figura tanto en el acta de la Junta de Portavoces como en el Pleno en que se aprobaron.

Al portavoz de C’s, que ha presentado también alegaciones a los presupuestos municipales de 2023, no le valieron ni los informes ni la respuesta a sus alegaciones del interventor municipal ni las explicaciones que justificaban la urgencia y formuló recursos de reposición contra una de las modificaciones presupuestarias y contra el Pleno convocado para aprobarlas por, según recoge la demanda hasta cinco infracciones diferentes. Estos recursos fueron rechazados y acudió al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.