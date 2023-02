El Chicote zamorano "satisfecho" con su experiencia en "Pesadilla en la cocina"

La experiencia del reconocido cocinero Alberto Chicote en el restaurante Juan Manuel, de Camarzana de Tera, ahora ya conocido como Restaurante Vega ha sido todo un acierto para el también cocinero y responsable del negocio de esta localidad del valle del Tera, José Luis Vega quien asegura no ha sido fácil sacar adelante este proyecto de vida que inició en 2011 con su familia. “Para mí ha sido algo bueno. Jamás había pensado que podría participar en un programa como este pero la experiencia ha sido buena, más allá de lo meramente publicitario”, explica José Luis. “Hay que valorar, por un lado, el importante cambio de imagen del restaurante. El enfoque que le han dado hacia el Camino de Santiago dada la situación. Te enseñan cosas en positivo, y no solo a mí también a mis hijos”, añade.

Reconoce que su carácter en momentos no es fácil puesto que “trasmito en ocasiones brusquedad, se potencia en el programa ese punto de intransigencia, mucho temperamento, pero en definitiva creo que hemos salido reforzados de esto”, explica el responsable del restaurante más televisivo de la zona del Tera.

José Luis recuerda cómo fue el rodaje del programa de “Pesadilla en la cocina” detrás de las cámaras. “Lo cierto es que buscan dar realce a un personaje, puesto que hay un programa de televisión detrás y en mi caso buscaron esa confrontación entre Chicote y el “Chicote de Zamora”, puesto que aquí muchos me conocen así con ese apodo. Jugaron un poco con eso”.

Explica algunas de las cosas que se enfatizaron en el rodaje del programa como es la comunicación a través de una campanilla con los trabajadores. “Eso todo ya quedó atrás. En principio, a ver el sonido no era tan estridente como sale en el programa. Pero hoy en día nos comunicamos por pinganillo, que no se preocupe nadie, que no vamos a molestarle con ninguna campanilla mientras están en el restaurante”, explica entre risas.

Desde que se grabó el programa dice que “ha sido todo un éxito. A raíz de la grabación, pues gente que viene por la autovía sale en Camarzana para conocer el restaurante. Supongo que ahora pasará lo mismo”.

El restaurante que es también hotel cuenta en la actualidad con nueve personas trabajando.