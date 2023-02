Chicote se ha desplazado con el programa 'Pesadilla en al cocina' hasta la provincia de Zamora para "pasar revista" al Hotel-Restaurante Juan Manuel, en Camarzana de Tera. El establecimiento está regentado por José Luis Vega, también cocinero, que se define a sí mismo como "el Chicote zamorano", por su carácter y su seriedad, una persona "intransigente". Un apodo que le pusieron "hace ocho años", aunque Vega también se define como "el puto jefe".

Las comandas se anuncian con el "ding, dong, ding, dong" de un timbre, algo que a Chicote le sorprendió desde un primer momento, algo que a los propios camareros puede llegar a incomodar en ciertos momentos cuando "tenemos mucho jaleo".

Chicote probó todos los platos "sin pena ni gloria", con especial disgusto cuando degustó el bacalao, "demasiado picante" para el paladar del afamado cocinero; el pulpo, "como un chicle" y unas patatas congeladas que directamente ni probó.

Una cocina que es un show

Lo que nos ha quedado más claro es que en este restaurante no hay momento para el aburrimiento, y en especial la cocina es puro show. José Luis no acepta las críticas de Chicote, con quien cambiaría papeles, "yo me voy con la pedroche a dar las campanadas y él que se quede cocinando aquí con vosotros", llegó a decir en un momento del programa.

El momento más tenso llegó con el ultimátum del Chicote zamorano, que amenazó con "abandonar la cocina" en un momento del programa. Apenas llevaban unas pocas horas de "amistad" cuando la tensión saltó entre los "chicotes", Vega no aceptó una crítica del verdadero Chicote y terminó por estallar. Un momento en el que Alberto Chicote aprovechó para poner a Vega en su lugar, "te has llamar el Chicote de Zamora pero estás muy lejos de ser como yo".