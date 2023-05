Los ganaderos de producción extensiva reclaman medidas de apoyo para alimentar a los animales ante la situación "extremadamente delicada" motivada por la sequía.

La Alianza UPA-COAG reclama a la Consejería de Agricultura y a las diputaciones provinciales que adopten medidas de apoyo específico para la alimentación de la ganadería ante las "pérdidas millonarias que sufrirá como consecuencia de la ausencia de precipitaciones en lo que va de año y la ausencia de pastos, paja y el encarecimiento de los piensos".

Con la sequía desde primeros de año y los pastos vacíos, "el ganado está comiendo lo almacenado para el segundo semestre del año, por lo que los ganaderos atípicamente para las fechas en las que nos encontramos van a tener que recurrir mucho antes de lo previsto a la compra de alimentación" apunta la Alianza.

Ante esta situación reclaman un Plan de Rescate excepcional por parte de la Administración regional y por parte de las diputaciones provinciales ante las circunstancias tan adversas que están atravesando los ganaderos. "Los profesionales del sector no necesitan un apoyo testimonial y solidario a través de gestos o declaraciones como ya se han producido, sino una medida concreta y eficaz como es la subvención destinada a sufragar un coste de producción básico como es la compra de comida para los animales".

"No hay pastos, no hay forrajes, no habrá paja ante la desastrosa cosecha que se prevé y los ganaderos tienen que alimentar al ganado con reservas que tenían para finales de verano y con piensos que están incrementando su precio, lo que significa que muchos ganaderos estén alarmados ante la dificultad para hacer frente a una situación muy delicada en las próximas semanas".

El valor de una vaca

Advierte la Alianza UPA-COAG de que esta acuciante sequía está empezando a provocar una menor productividad en las granjas lecheras, lo que se suma al problema de los sobrecostes del pienso y por lo tanto a una falta de rentabilidad. "Se vuelve a poner encima de la mesa la realidad de que una vaca muerta valga más que una viva".

La Alianza UPA-COAG recuerda que primero fue la pandemia por coronavirus, y desde entonces los problemas para la ganadería no han parado, con la guerra en Ucrania y el consiguiente desabastecimiento de materias primas, la subida de precios global y el alto coste de la energía y de los costes de producción.

Ante la "situación extrema", la Alianza advierte de que "no es suficiente que se modifique la PAC o que se adopten medidas como las bonificaciones fiscales". Por este motivo apelan a la Junta y diputaciones provinciales a habilitar "ya mismo ayudas directas, porque de lo contrario, muchas explotaciones van a tener que cerrar y el daño coyuntural que pueda producir la sequía se convertirá en estructural".