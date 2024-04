Los alérgicos, atados todo el año a antiestamínicos e inhaladores en Zamora

El especialista insta a concienciar a la sociedad de la gravedad de este tipo de dolencia por anomalías en el sistema inmunitario que tienen "una repercusión muy importante en la calidad de vida" de las personas que no pueden comer determinados alimentos, ya que no solo implica la restricción en la dieta, sino que "tiene implicaciones como ansiedad y limitación de la vida social, incluso, hay bullying en los colegios a veces. Es un problema muy serio, hay que concienciar a la sociedad de que no es banal".

Detrás de la extensión de las alergias está la sensibilización del sistema inmune a cada vez mayor antígenos, alérgenos o proteínas que antes no tenían ninguna repercusión como son pólenes, ácaros, los epitelios de animal, "pocos de nuestros abuelos nos contaban que tuvieran alergias". La pérdida de exposición al ambiente de las granjas, a animales, ha provocado que nuestra microbiota, nuestra flora a nivel digestivo y cutáneo no sea la misma que la de nuestros abuelos y bisabuelos, "y esas bacterias ayudan al sistema inmune a tolerar esos antígenos, esas proteínas".

Para reforzar ese sistema inmune, "trendríamos que volver al pueblo, al contacto con los animales, difícil en la sociedad en la que vivimos, pero el contacto con animales domésticos desde pequeños en el hogar puede favorecer esa microbiota y mejorar al sistema inmune", agrega el alergólogo.