Zamora conmemorará la II República española este domingo

Este 14 de abril se cumplen 93 años de la proclamación de la II República española y desde Izquierda Unidaaniman a la sociedad zamorana a participar en el acto que tendrá lugar este domingo a las 12:00 frente al monolito de los represaliados por el franquismo, en la plaza del Mercado, en memoria de quienes fueron asesinados por defender la República y de quienes sufrieron la represión durante los años de la dictadura.

Según sus palabras, "este homenaje toma mayor relevancia, si cabe, este año en el que la derecha más reaccionaria ha comenzado una ofensiva contra su memoria a través de las infames “Leyes de concordia” que se han presentado en diversos parlamentos autonómicos, entre ellos el de Castilla y León". En su opinión, "estas leyes equiparan a quienes dieron su vida y su libertad por defender el orden constitucional vigente y la democracia, con sus verdugos; eliminan el término dictadura y pretenden ocultar la existencia de las fosas comunes, eliminando del acceso público los mapas de su ubicación publicados en medios de la administración". Por todo ello, defienden, se debe mantener el compromiso "firme" de recordar a todos esos hombres y mujeres que "han sido, son y serán ejemplo de lucha y resistencia".

Cartel de la conmemoración de la II República. / Cedida

A juicio de los organizadores, la II República supuso un "avance significativo en derechos y libertades para la clase trabajadora, alumbrando un texto constitucional vanguardista en Europa y que sirvió de referencia a todo el constitucionalismo europeo posterior a las dictaduras fascistas".

"Hoy conmemoramos la II República, no como un acontecimiento histórico, si no como un ejemplo. Desde Izquierda Unida reivindicamos la plena vigencia del proyecto republicano, como medio para alcanzar una España más democrática, que afronte la resolución del conflicto territorial y, sobre todo, sirva para conquistar derechos para la clase trabajadora. Debemos seguir avanzando hacia la III República y abolir de una vez por todas la monarquía y todo lo relacionado con la corona, institución que, además de antidemocrática, no ha demostrado ser otra cosa que una fuente inagotable de corrupción", concluyen.