Unos 6.500 vasos serigrafiados para regalar en el "Vía Crucis" de la calle de los Herreros de Zamora

Los establecimientos hosteleros de la ciudad tienen un año más permiso para prolongar su horario de apertura durante las fiestas de Semana Santa. En concreto, todos los días hasta el Domingo de Resurrección pueden ampliar en dos horas su horario habitual, que depende del tipo de negocio de hostelería que se trate. Además, como es habitual otros años, la noche del Jueves al Viernes Santo, los locales podrán "empalmar" una jornada con otra, sin establecerse una hora límite de cierre.

La asociación de hosteleros de la calle de los Herreros ha dado a conocer la autorización especial que se ha concedido en la ciudad en lo relativo al horario hostelero. Del mismo modo, este colectivo ha difundido la fiesta que organizan todos los años el Martes Santo, un particular "Vía Crucis" consistente en recorrer los distintos bares de la calle tomando consumiciones.

El "Vía Crucis de Herreros" cuenta con un vaso serigrafiado que se entrega a los participantes, en el que figura el nombre de esa actividad de ocio, el año de celebración, 2024, y un logotipo que imita a una cruz con jarras de cerveza. Junto al vaso existe un pasaporte con el recorrido oficial por los bares de esa calle para poder anotar los establecimientos por los que se pasa esta ruta que transcurre exclusivamente por esa calle de la ciudad.

El presidente de la asociación de hosteleros, Rafa Lorenzo, ha explicado que es la primera vez que se hacen los vasos conmemorativos y, aunque hay 6.500, esperan no gastarlos todos. Los bares que participan en el "Vía Crucis" no son todos los de la calle, ya que algunos, por el cliente tipo que tienen, no participan en esta celebración, pero los quince que sí se incluyen están todos ellos en Herreros y lucen a la entrada el cartel de la fiesta, desde "La Herrería" hasta "El Patrón".

Junto al vaso conmemorativo, otra novedad este año reside en que la cartilla de la ruta es única, ya que otros años había varias, con distintos establecimientos participantes y algunos de ellos se ubicaban además fuera de la emblemática calle de bares.

El "Vía Crucis de Herreros" es una fiesta que comenzó a celebrarse de forma informal hace tres décadas y que consiste en que los participantes recorran los establecimientos hosteleros de la calle tomando chatos de vino, cerveza o calimocho, aunque también es posible hacerlo bebiendo refrescos, agua o cubatas, porque no hay ninguna norma escrita sobre lo que hay que beber y todas las consumiciones son bienvenidas. Se trata de una fiesta que "sentimos como algo nuestro, al igual que la de la Virgen de los Herreros", comenta Rafa Lorenzo.

