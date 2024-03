Las Bandas de la Misión: tres cofradías de Zamora hermanan cornetas y tambores

El estridente sonido de la corneta y el contundente redoble de los tambores son elementos imprescindibles en la Semana Santa de Zamora. Los protagonistas son los cofrades de banda que dedican gran parte de las tardes de invierno sacar el mejor partido al instrumento afinado en clave de do, de dos o tres pistones y llevar el ritmo con cajas, tambores y bombos. Son naves de las afueras las que sirven de refugio de la intemperie a las formaciones de Zamora.

Las vinculadas a cofradías ensayan todas juntas en lo que fue una antigua discoteca, La Misión, que acoge tanto a la banda de Jesús Nazareno como a Jesús en su Tercera Caída y la del Vía Crucis y Esperanza. Hay músicos que pertenecen a las tres formaciones, aunque cada una tiene su peculiar idiosincrasia y su encargado: Enrique Hernández Parejo, que lleva cinco años al frente de Vía Crucis-Esperanza, Cristian Gómez Rojo que a sus 35 años lleva uno como jefe de La Caída y los Yugos y Ricardo Hernández Hernández que está al frente de La Mañana.

Arriba: componentes de la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora practicando en la nave de ensayos. A la izquierda, un miembro de la Banda de Jesús Nazareno tocando un «Merlú», la señal para comenzar el ensayo, este lunes | Jose Luis Fernández / Carlos Gil Andrés

Mientras en la carretera de Villalpando suenan cornetas y tambores porque los ensayos salen ya a la calle para adiestrar el paso, las filas y las formaciones, sobre el alto de Valderrey están también a lo suyo los componentes de la Banda de Cornetas y Tambores "Ciudad de Zamora", dirigidos por Víctor Roales que también tienen otra nave alquilada para poder afinar instrumentos protegidos del frío del invierno. El objetivo: estar listos para Semana Santa.

Veterania y juventud, pero pocas mujeres

Se trata de todos los casos de formaciones en las que hay una sana mezcla de veteranía y juventud, de tal suerte que hay músicos con 60 años que tienen de compañeros de filas a niños de siete o ocho años. Son, también, bandas aún muy masculinizadas, aunque "Ciudad de Zamora" cuenta con una importante presencia femenina, La Caída ha incorporado ya a 15 músicas desde 2022, aprovechando la apertura de la cofradía a la mujer, Vía Crucis esté intentando dar este mismo paso para el año que viene y la Congregación esté esperando a que estatutariamente se pueda hacer. "Sería muy bonito que una banda de mujeres acompañara a la Soledad", sueña el alto el encargado de esta banda.

Uno ve desfilar a los músicos y pareciera que el asunto no tiene mayor dificultad que desempolvar los instrumentos de un año para otro, una vez se llega a un mínimo nivel. Pero Ricardo Hernández nos saca del error: hay que ensayar duro para sonar lo mejor posible. Incluso este año, que se ha empezado un poco tarde, en enero, debido a la gran cantidad de actuaciones de 2023 que aconsejaban un periodo más largo de descanso, los oídos experimentados pueden captar que no suena del todo perfecto. "Especialmente la corneta es muy sacrificada. Yo toco todos los días, pero muchos miembros de la banda cuando acaba la procesión la guardan en el armario y no la vuelven a sacar hasta que les llamamos".

La más original es la banda de La Caída, que tiene clarines en lugar de cornetas, la misma técnica aunque más cansada. Con uno u otro instrumento los encargados se volverán a emocionar este año con la "arrancada" de las 5 de la mañana en San Juan, con la Saeta subiendo Balborraz o interpretando el Bolero de Algodre, a marcha lenta, como ocurre durante las procesiones, o en ordinaria, cuando los músicos se dirigen en formación hacia la salida de una nueva actuación.

Suscríbete para seguir leyendo