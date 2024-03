Ya hay reposteros de Semana Santa en el Ayuntamiento de Zamora

Los balcones de la fachada del Ayuntamiento de Zamora lucen ya los reposteros que presentan los anagramas de las distintas cofradías y hermandades de la Semana Santa de Zamora.

Los reposteros han sido cuidadosamente colocados a lo largo de esta mañana a través de las ventanas de los despachos municipales y permanecerán expuestos en ese lugar hasta el lunes de Pascua. La colocación de los emblemas de las 18 cofradías y hermandades de Zamora ha tenido que esperar más de lo habitual respecto a años anteriores debido a la grabación en la Plaza Mayor de la nueva película de Icíar Bollaín, que ha obligado a retrasar esta puesta de largo simbólica de la Pasión en Zamora.

Emblema instalado en el Ayuntamiento Viejo. / L. G.

Mientras tanto, Zamora se prepara para vivir su semana más importante del año. Todo listo para el Jueves de Pasión, con el traslado procesional del Nazareno de San Frontis. Dará comienzo a las 20 horas en el templo parroquial de San Frontis.

Traslado del Nazareno de San Frontis. / LOZ

¿Cuál es la Semana Santa más bonita de España? Los zamoranos lo tienen más que claro pero ese reconocimiento no es igual en toda España. Un año más, el portal especializado en turismo y viajes de La Sexta, Viajestic, ha convocado el concurso para encontrar la Pasión más bonita del país y 2024 no iba a ser menos. Tras concluir ayer el periodo de votaciones, ya hay resultados: el primer puesto en esta ocasión no ha ido para Zamora, sino para la Pasión de Ayamonte (Huelva), seguida por la de Baena (Córdoba). La Semana Santa de Zamora ocupa el tercer lugar en el ránking. Son los propios viajeros los que votan por la celebración más especial tras pasar un primer filtro.