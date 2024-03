Antonio López combina autobiografía y ficción en su nueva novela

El escritor Antonio López Alonso mezcla autobiografía con ficción en su última propuesta, la novela "Una ventana en mi corazón".

El autor conjuga ambos registros porque "tenía la necesidad de plasmar lo que había vivido durante 34 años, tiempo que dirigí el grupo de teatro de Trefacio", comenta al tiempo que añade que "mi norma era que aquel que quisiera hacer teatro que lo hiciera y cuando se cansará lo dejara. Si deseaba volver, que lo hiciera".

A lo largo de ese largo período de tiempo los únicos que estuvieron siempre "fuimos la apuntadora y yo y estoy muy agradecido por el compromiso de muchísima gente", sostiene.

El autor, que únicamente ha creado tres personajes un proceso que califica de "maravilloso", también aproxima a su vida como médico y como profesor de Medicina. "La medicina está por encima de todo y luego la docencia.

El enseñar medicina es algo maravilloso, de hecho la Universidad de Alcalá ha considerado los méritos que yo tenía cuando me jubilaba y me nombró catedrático emérito, lo que me ha permitido seguir dando algunas clases", indica.

Antonio López Alonso, que se enfrenta a diario con el folio en blanco porque "la escritura me da felicidad", está enfrascado en la continuación de "Una ventana en mi corazón", dado que en la primera entrega "solo aparece la vieja guardia, han quedado fuera los jóvenes que formaron parte del grupo de teatro".