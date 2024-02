Trafacio contará con una nueva demarcación de enfermería

La delegada territorial de la Junta, Leticia García, informó de la implantación de una nueva demarcación de enfermería en Trefacio y la intervención de la Gerencia para organizar las consultas en aquellos consultorios de salientes de guardia médica.

El área de fisioterapia contará con un fisioterapeuta de refuerzo y se desplazará el jefe de mantenimiento por los problemas con el suelo.

En su reciente visita a Sanabria y tras la reunión con los alcaldes de la Zona Básica de Salud, la delegada subrayó y trasladó la preocupación que le han trasmitido los alcaldes por la atención sanitaria a sus ciudadanos. Quiso aclarar algunos puntos que han abierto la polémica sobre la atención en la comarca y resaltó "lo importante es la información". En este aspecto se mostró receptiva a que desde la delegación territorial se atenderá la petición de mayor número de reuniones extraordinarias del Consejo de Salud, ya que las ordinarias son cuatrimestrales. Está solicitada desde el 19 de enero una reunión extraordinaria del Consejo a petición del representante de UPA, Alejandro Fernández, para que se diera cuenta de todo lo abordado en la reunión.

La Zona Básica de Salud de Sanabria estudia, así, incorporar una nueva demarcación más de enfermería en Trefacio. La delegada precisó que "este trámite administrativo es largo" y mientras se lleva a cabo "estamos estudiando dos opciones distintas, que las tres enfermeras de refuerzo de Área puedan atender siempre en Trefacio o bien establecer que la enfermería de El Puente vaya siempre a este municipio". Una de estas dos opciones se implantará provisionalmente mientras se aprueba la nueva demarcación.

La otra preocupación que trasladaron los alcaldes fue la cobertura de consulta con el médico saliente de guardias, "que tiene que ser suplido al día siguiente, por otro profesional y no se estaba produciendo". La delegada señaló que "estamos revisando toda esta organización que corresponde al coordinador de la zona con los propios médicos, pero que ya se está haciendo desde la gerencia de salud para incidir en que no tengan estos problema los vecinos con esas consultas".

Al problema de cobertura de médicos en la ZBS Sanabria "seguimos trabajando" aunque es un problema general. Respecto al concurso de traslados que trasladaron los alcaldes "todavía no sabemos lo que va a ocurrir, puede que se vayan o no y otros que vengan o no y otros médicos vengan o no". La delegada quiso aclarar que el médico de El Puente que se trasladó a Palencia "tenía el mismo contrato en Zamora que en Palencia. Dentro de su elección y libertad, decidió irse a Palencia, pero tenía la misma oferta de trabajo durante un año".

Aclaró todas las dudas sobre la titulación de los médicos, que los están llamando técnicos especialistas sanitarios en la ZBS sanabresa que "son médicos con titulación a los que le falta la especialización del MIR pero son médicos. Es muy importante que sepan que tienen titulación. No son técnicos de salud, son médicos", reiteró.

Está previsto también revisar la atención telefónica, Leticia García "estamos haciendo un estudio para ver qué problemas hay con la cita porque a veces no se atendía bien para pedir cita".

Leticia García reconoció el "refuerzo de profesionales" en esta Zona Básica de Salud de Sanabria, con menos cartillas por médico –como manifestó tras la reunión con los alcaldes- pero la más alejada del hospital de la capital y en zona de montaña. "Si analizamos otras ZBS de salud, tienen muchos menos profesionales, y aquí tienen una oferta de profesionales muy importante, matrona o fisioterapia". Desde la Junta "creemos que en estas zonas de montaña debe haber un refuerzo".

Sobre los incentivos "no hay un incentivo específico para esta zona" y se aplican los incentivos que tiene por ley. "A veces no resultan suficientes para atraer profesionales a zonas como estas" y depende de la libertad de elección de los profesionales. En este sentido la atención de fisioterapia contará previsiblemente con un fisioterapeuta de refuerzo, aunque "también hay que saber con qué espacio contamos".