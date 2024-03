Zamora resulta cada vez más atractiva para los inmigrantes "sin papeles"

"Esta habiendo un aumento muy significativo de personas emigrantes, personas que están llegando, sobre todo de los países de Hispanoamérica. Ahora mismo hay de Colombia, Venezuela o Perú. Están llegando, llegan y se quedan en la calle en una situación de total desamparo y desprotección".

Lo dijo el director de Cáritas de Zamora, Antonio Jesús Martín de Lera durante la presentación, hace unos días, el balance de la Fundación Alimerka, que se celebró en la Casa Betania, donde se atiende a muchas de las personas sin hogar. Puso un ejemplo concreto, "la semana pasada", el de "unos padres con un niño de seis años en la calle". Advierte el responsable de la que seguramente sea la mayor entidad social de Zamora que "no es una invasión, pero sé se detecta un aumento importante de estas situaciones y que probablemente por el panorama mundial que tenemos vayan a mas".

Oficinas de la Seguridad Social en Zamora | Jose Luis Fernández (Archivo) / Carlos Gil Andrés

Y es que tradicionalmente "parecía que" los inmigrantes sin papeles "iban sobre todo a Madrid, a Levante y a los sitios grandes, No, también están llegando" a sitios como Zamora. El también delegado regional de Cáritas no disponía del dato concreto de Zamora, pero en el año 2023 fueron cerca de ocho mil personas las que llegaron a Castilla y León "en situación de inmigrantes ilegales, o sea, los que están en la calle y no tienen ningún tipo de derecho. No tienen papeles, no tienen derechos y están en la calle".

Martín de Lera explica que "tenemos que entender que normalmente cuando alguien sale de su país casi nunca es por propia voluntad o por capricho, sino por situaciones de violencia, de guerra, en condiciones muy malas. Hay casos de "o te marchas, o te matamos" está en juego la vida, se van de sus países, dejan todo y se vienen con lo poco que tienen o con lo puesto y ya está".

¿Por qué recalan en Zamora?. Por varios factores. Uno, que tengan ya algún conocido o familiar viviendo aquí. "Pero claro si en una casa viven diez, si vienen otros cuatro no caben y después de tres días les dicen: buscaos la vida".

Otra razón: "es verdad que a veces conseguir una cita para arreglar la situación de asilo o de refugio es más fácil en provincias pequeñas que en Madrid, donde les están dando cita para 2026 mientras en Zamora o Ávila lo mismo en mes y medio o dos meses conseguían la cita que la Policía les tiene que dar para tramitar lo del asilo. Ese es otro de los factores por los que se están viniendo hasta aquí". La tercera, las mayores posibilidades de hallar trabajo.

Crecimiento de extranjeros en el entorno del 10% anual en la provincia

Uno de los factores que está permitiendo a Zamora frenar el descenso de población es la llegada de extranjeros a vivir a estas tierras. Las estadísticas, claro, sólo reflejan los emigrantes legales, es decir, los que figuran en los censos y padrones de población.

Pero estas estadísticas hablan de un crecimiento constante de personas llegadas de otros países que eligen Zamora para vivir. La estimación del Instituto Nacional de Estadística es que viven actualmente en Zamora 8.500 extranjeros (datos a 1 de enero de 2024), que son 735 más de los que había el 1 de abril de 2023.

El crecimiento anual se sitúa, por tanto en torno al 10% de incremento. Es el grupo de personas jóvenes en edad laboral, el que más población tiene en Zamora y el que más ha aumentado en el último año: 279 personas entre los 20 y los 35 años de edad. Por debajo de esa edad apenas han arribado a Zamora 71 personas en el periodo de referencia, mientras que por encima de los 65 años los recién llegados son poco más de 50.

La llegada de población de otros países se convierte, así, en un importante factor para ganar población en Zamora, ya que sobre todo el saldo vegetativo (nacimientos menos defunciones) es muy negativo en Zamora. Este factor tuvo ya mucho peso a principios del siglo XXI, si bien debido a la crisis económica se frenó en seco, sobre todo a partir del año 2010, y no ha sido hasta estos años pospandemia cuando se está viendo de nuevo una recuperación. En cualquier caso Zamora es una provincia, aún con bajo porcentaje de forasteros.

Medio millar más de afiliados de fuera a la Seguridad Social

La cifra de extranjeros afilados a la Seguridad Social en Zamora, es decir, personas que están trabajando en activo asciende a 3.437, según los últimos datos del organismo correspondientes al mes de febrero. De ellos la mayoría son hombres, 1.898, frente a 1.539 mujeres.

Los extranjeros venidos de países de fuera de la Unión Europea que están trabajando en Zamora son 1.974, una cifra superior a los 1.463 prodecentes de los países de Europa. El régimen general de la Seguridad Social es el mayoritario entre los extranjeros, ya que es donde están apuntados 2.341, mientras que el régimen agrario comprende a 466, el régimen de empleadas del hogar a 163 (118 de ellas de países extracomunitarios) y 467 son autónomos.

En el último mes los afiliados extranjeros a la Seguridad Social se incrementaron un 2,44% (lo que supone que se incorporaron 82 personas más) y si la comparación se hace con la situación de hace un año la mejora es considerable, ya que los foráneos que están trabajando en Zamora son un 17,14% más que los que había hace doce meses. Esto supone que el colectivo de extranjeros trabajando ha crecido nada menos que en 503 personas en un solo año.

El ciclo económico, pues, parece proclive a que la población extranjera ayude a paliar la despoblación de la provincia de Zamora.