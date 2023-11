Llenamiento o muerte: reclamemos inmigrantes

Dicen los noticieros que distintos ayuntamientos de España van a acoger migrantes que han accedido a las costas españolas huyendo de un mundo hostil y buscando la posibilidad de vivir mejor.

Al parecer es una decisión del Gobierno de España que tiene que resolver un problema de colmatación de personas en las Canarias

Han venido huyendo de países africanos y de más allá. Países que como alertó Agustín García Calvo, son mantenidos en la miseria por los países ricos, de forma deliberada, para que en el Primer Mundo la gente se sienta satisfecha por mal que viva ("al fin y al cabo los hay que viven peor", discurrirá el personal).

Las leyes del mundo capitalista han establecido que la libre circulación de capitales debe ser sagrada (para que estos puedan ir a multiplicarse donde les plazca) mientras que la libre circulación de personas está prohibida (viva “mundo libre”) de modo que los seres humanos no pueden ir a donde les plazca para multiplicar su bienestar (¿Vale más el dinero que las personas?).

Pero el hambre y la miseria hacen que esta norma tan injusta no se respete (¿Por qué los capitales pueden ir al país que quieran, y las personas no pueden hacer lo mismo?).

La inmigración ilegal (sin papeles) se da y seguirá dando mientras los occidentales sigamos metiendo la mano en los países atrasados para que sigan siendo: "ellos pobres y nosotros ricos".

Lo curioso es que las migraciones son movimientos espontáneos que pueden resolver el problema de los territorios vacios o vaciados.

Porque si consideramos que uno de los problemas más acuciantes para la especie humana es el exceso de habitantes (somos más de 8.000 millones, y crecemos a razón de 50 millones más al año) la propuesta de repoblar a base de partos es una locura, y además es inviable

La idea no solo es descabellada (matemáticamente las mujeres de la España Vaciada tendrían que tener los hijos que les diga la Diputación de turno y sin parar), sino que además es racista (los partidos de derechas quieren repoblar a base de "semejantes").

Esto es tan así que, por ejemplo, enseguida abrimos nuestras puertas y nuestros corazones (e hicimos bien) para acoger a ucranianos en cuanto empezó la guerra allí, y sin embargo, la rica Europa no ha hecho ni un gesto para acoger a los palestinos que queden vivos tras la masacre de Gaza.

Unamos a eso lo ocurrido con la oleada de inmigrantes que no pudiendo seguir en las Islas Canarias, porque no caben, han sido distribuidos por España.

Pues bien, a pesar de que en sitios como en Medina del Campo han sido asignados cerca de 200 africanos, ni nuestra flamante Diputación Provincial (tan preocupada ella por el vaciamiento que da premios a la natalidad), ni nuestros tres congresistas, ni nuestros cuatro senadores, ni nuestra delegación de la Junta "ppvoxista", se han quejado de esta discriminación con Zamora por parte del Gobierno Frankestein.

Es decir los mismos que pusieron el grito en el cielo porque a Zamora no se le ha dado eso que llaman la "fiscalidad diferenciada" (que los empresarios que no se han ido, porque les va bien, paguen encima menos impuestos) han quedado mudos y no han pedido que al menos una centena de inmigrantes sean instalados aquí, sin darse cuenta que, humanismos a parte, dado que comen, procrean, consumen, aprenden, trabajan, etcétera, crean riqueza en un sistema capitalista que necesita el crecimiento continuo venga o no a cuento.

Luego seamos consecuentes: "Llenamiento o muerte".