Las vacaciones en la Pasión sufren el alza de los precios y se encarecen un 10%

Entre un 8% y un 10% más cuesta salir este año de vacaciones durante la Semana Santa. Un encarecimiento de los precios que se nota principalmente en aquellos destinos que incluyen el viaje en avión por la subida de precio del carburante.

"Los precios se incrementan y, sobre todo, aumentan los que llevan vuelo incluido, que es lo que más se vende para estos días de Semana Santa", confirma el presidente de la Asociación Zamorana de Agencias de Viaje (AZAV), Daniel Hernández Tamame.

Alza de precios que no ha reducido la demanda que opta por las salidas desde provincias cercanas. "Se han incrementado las salidas de vuelos desde el aeropuerto de Valladolid y desde el aeropuerto de León por la comodidad que supone", explica Hernández.

Pero no solo se han encarecido los precios de los billetes de avión, alojarse en cualquier hotel también es mucho más caro este 2024. Por ejemplo, en el centro de Madrid, un hotel de cuatro estrellas que hace dos años costaba entre 110 o 120 euros la noche para dos personas, ahora es imposible reservarlo por menos de 250 euros. Y en Barcelona, sucede lo mismo, "nos estamos yendo a unos 200 o 250 euros las dos personas la habitación", comenta.

El alza de precios en productos de alimentación y de la luz son las causas principales junto a la subida del salario mínimo interprofesional que se achaca a este encarecimiento en los precios. "En cuanto se incluye comida, sube bastante. También por los sueldos más la luz. Todas esas subidas han repercutido en los precios", aclara.

Destinos preferentes

El turismo cultural a capitales europeas es el preferido por los viajeros zamoranos para estos días de Semana Santa. Cracovia, Praga o La Toscana Italiana se sitúan entre los primeros puestos de los destinos internacionales más vendidos esta temporada. Viajes que oscilan entre los 900 euros de media por persona con alojamiento más el desayuno y los traslados desde el aeropuerto de destino hasta el hotel.

Dentro del territorio nacional, las Islas Canarias, sobre todo Gran Canaria y Tenerife, colgarán el cartel de completo. "Difícilmente se encuentran plazas ya porque están a rebosar, no solamente de turistas españoles sino también de alemanes que celebran menos la Semana Santa, además como hay una semana después que es la semana de Pascua y hay fiesta en los colegios, también esos días es una locura", comenta el presidente de AZAV.

Viajes que se encarecen en torno al 10%. "Si van dos personas, pues pueden ser 200 o 300 euros más por persona. Subidas que los clientes han asumido y que cuando entran en un agencia de viajes ya conocen porque se muestra en los propios escaparates. "No es que tengamos una queja como puede ser en los supermercados, la gente lo pensará, pero se está vendiendo bastante bien", declara.

Y es que, a pesar de las subidas de precios, las vacaciones son algo a lo que no se renuncia si se tiene costumbre de salir en estas fechas de la Pasión. "Es cierto que aquí en Zamora hay mucha tradición semanasantera, pero sí hay bastante gente que sale, aunque no es la fecha más elegida del año para viajar". No obstante, se han incrementado los viajeros desde Zamora más de un 8%.

"En general, la gente está viajando mucho. Todo apunta a que este 2024 va a ser mejor que el pasado año y el 2023 fue un año muy bueno", manifiesta.

Más anticipación

El tiempo de antelación con el que se reserva ha variado también este año. "Tras la crisis del coronavirus la gente reservaba con un mes o con 15 días de antelación por si acaso. Pero es que, ahora, las reservas vienen muy anticipadamente y no es porque vayan a tener un mejor precio, pero como hay unos seguros de anulación específicos, se reserva con mucho tiempo y por eso se ha llenando todo y tan pronto", especifica.

Se ha pasado de dejarlo todo para el último momento, "por si acaso", a reservar con bastante tiempo y coger seguros de anulación para poder cancelar sin ningún tipo de gastos.

Numerosos turistas pasean por Zamora. | Ana Burrieza (Archivo) / Leticia Galende

Zamora volverá a colgar el cartel de "completo" durante los días centrales de la Semana Santa

Rozando el 100%, así se prevé que va a estar la ocupación hotelera en los días centrales de La Pasión, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección.

"No voy a decir que al 100%, pero sí al 98% en los días centrales, ahora estamos peleando porque empiece a aumentar la afluencia desde el viernes 22 ya que apenas hay reservas", apunta el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios Hosteleros (Azehos), Óscar Somoza.

Reservas que se espera que aumenten durante el resto de días, ya que en Zamora suelen dejarse para el último momento por un factor fundamental: el tiempo.

La variabilidad de las previsiones meteorológicas influye en gran medida en que los turistas opten por Zamora para disfrutar, no solo de su Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional, sino de los encantos del resto de la provincia.

Somoza acusa además la prontitud con la que este año cae la Semana Santa y el hecho de que sea a finales de mes "cuando todavía no ha cobrado nadie. La gente está viviendo al día por la subida tan elevada de los precios; la compra, la gasolina... y esto es algo que nos está perjudicando", opina.

Como novedad, Sanabria se posiciona estos próximos días como un destino de interés por la gran cantidad de nieve que atrae a un tipo de turismo que no va a practicar esquí, pero le gusta ir a ver la nieve lo que beneficia en gran medida a la comarca.

Respecto al encarecimiento de los servicios que ofrece la provincia, el presidente de Azehos augura buenas noticias para los consumidores. "La hostelería está aguantando con mucho sudor. Se han subido precios, pero no en la misma proporción que el alza general. Si la cesta de la compra se ha encarecido un 25% no se ha subido de esa forma, sino que se ha incrementado en torno al 6% y en algunos casos no han subido o se han mantenido precios de la temporada pasada".

No obstante, para el presidente del sector zamorano esta contención de precios no hará que aumente el gasto. "Aún llenando hoteles, no tenemos muchas esperanzas de que se corrija el consumo". De este modo, desde la asociación esperan que haya mucha clientela, pero ésta no se traducirá en grandes beneficios para los empresarios zamoranos.

"La incertidumbre que tenemos en los gobiernos y en los parlamentos es el mayor enemigo de las vacaciones, del ocio y, en definitiva, del negocio de la hostelería y la gastronomía. En cuanto hay incertidumbre, la gente se tira para atrás en el ocio y nosotros somos el sector del ocio", concluye.