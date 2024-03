VÍDEO | Pablo Ibarburu, en La Resistencia: "En Zamora se van a enfadar..."

Lo ha hecho a conciencia y le ha funcionado: "Solo me sacan en el periódico cuando hablo mal de Zamora así que... allá voy". Y aquí estamos, picando a conciencia en el anzuelo.

Con su humor característico, el cómico Pablo Ibarburu promociona en "La Resistencia" su espectáculo "Chico Glamour", que presentará el próximo 16 de marzo en el Teatro Ramos Carrión de Zamora. Sin embargo, el artista se lamenta ante David Broncano: "He ido a un montón de sitios de gira con una buenísima respuesta, pero en Zamora ahora mismo la venta está cercana a las cero personas", plantea mientras el presentador se muere de la risa. Con un agravante, la familia del colaborador -"mis primas, mi abuela de casi 100 años"- es de Zamora, "así que no puedo entender qué otra cosa mejor que sentarse en un banco tienen que hacer en Zamora que no sea ir a verme, si allí solo pueden ver la vida pasar", lamentaba en un claro guiño a los zamoranos para que acudan a ver su show.

Las páginas amarillas de Zamora

Con toda la intención del mundo y con el humor por delante, Ibarburu mete la mano en el bolsillo para seguir con su promoción: "Tengo hasta un gag preparado para el show de allí: mirad estas páginas amarillas de Zamora", dice mientras muestra una pequeña libretita amarilla de apenas unas pocas páginas.

Nada mejor que reírse de uno mismo... si la intención es buena, como en este caso.

¡Hasta pronto, Ibarburu! ¡Nos vemos en el teatro!