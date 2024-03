Renfe reorganizará los servicios que conectan Galicia y Zamora con Madrid por las obras de Chamartín

Renfe reorganizará los servicios de tren que conectan Galicia y Zamora con Madrid a partir del 8 de abril, con motivo de las obras de transformación que Adif está realizando en la estación de MadridChamartín-Clara Campoamor, que aborda una fase para duplicar su capacidad para trenes de alta velocidad y larga distancia. La nueva estructura de los servicios en Zamora traerá consigo modificaciones horarias, si bien el número de plazas que Renfe pone a disposición de los viajeros se mantendrá para facilitar su movilidad.

Las obras de mejora de Adif para ampliar y transformar la estación de Chamartín traerán consigo una reorganización del servicio, al afectar directamente a varias vías de la estación madrileña, con el consiguiente ajuste de la capacidad operativa de la terminal. Para optimizar la capacidad de la infraestructura, Renfe y Adif han hecho un gran esfuerzo organizativo con un plan de transporte que permite mantener la oferta de plazas actual.

La circulación de trenes en doble composición permitirá transportar en el corredor Galicia – Zamora – Madrid al mismo número de viajeros que en la actualidad, compensando de esta manera la diferencia de frecuencias en los servicios. El nuevo plan de transporte se prolongará mientras duren las obras, hasta entrado el mes de julio.

A la espera de los trenes S106

Renfe tenía programado que este cambio de servicio del 8 de abril, fecha en la que Adif inicia esta fase de obras en Chamartín, se realizase ya con los nuevos trenes en circulación, según la fecha que Talgo había comprometido. Si Talgo hubiera entregado los S106 esta reorganización habría permitido incrementar aún más la oferta de plazas. Esto no será posible en primera instancia porque Renfe aún no puede contar con los trenes de Talgo. No obstante, en el momento en que Talgo entregue los nuevos trenes, Renfe los pondrá en circulación, de forma que los ciudadanos puedan beneficiarse del mayor número de plazas de las nuevas unidades. Renfe ya cuenta con un número suficiente de maquinistas habilitados para la puesta en circulación de los nuevos trenes.

Los S106, que aún están pasando pruebas de fiabilidad, amplían su oferta de plazas casi doblando las de un tren habitual: cuentan con más de 500 plazas por convoy, mientras que los Alvia tienen una media de 300 plazas por tren.

Situación temporal y venta de billetes

Esta reestructuración del servicio es temporal. De momento, Renfe sacará a la venta a partir del lunes 11 de marzo los billetes para viajar hasta el 6 de mayo, con la intención de que los ciudadanos puedan disponer de una oferta comercial para organizar sus desplazamientos con tiempo, desde el final de la Semana Santa hasta el final del ‘puente’ de mayo, que en Madrid se alargará con motivo de la festividad de los días 1 y 2 (fiesta de la Comunidad de Madrid).