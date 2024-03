"Burundanga" y "Poncia", estrellas de los sorteos de esta semana

El mejor teatro recala en Zamora el próximo fin de semana. Por un lado, el viernes 15 de marzo los zamoranos podrán disfrutar de la obra "Poncia", en el Teatro Principal. Protagonizada por Lolita Flores, Poncia es una obra inspirada en uno de los personajes de la obra ‘"La casa de Bernarda Alba" de Federico García Lorca. Poncia, la criada de Bernarda Alba, tras la muerte de Adela, reflexiona a través de conversaciones y soliloquios ofreciendo una nueva mirada de la historia.

También el viernes, pero en un tono totalmente distinto, el Teatro Ramos Carrión ofrece "Burundanga" una obra que cosecha gran éxito allá donde va, con más de 4.000 funciones a sus espaldas llena de intriga y humor.

El sábado 16 continúa el humor en el Teatro Ramos Carrión con el monólogo de Pablo Ibarburu, "Chico glamour", el colaborador de La Resistencia nos sorprende ahora con el estreno de su segundo espectáculo para partirse de risa.

El domingo está reservado al deporte, con el partido de Liga Femenina Challenge. Las chicas del Recoletas Zamora se enfrentan en esa ocasión al grupo canario "Vega Lagunera Toyota Adareva Tenerife", a partir de las 12:30 de la mañana en el Pabellón Ángel Nieto.

Y, como siempre, el mejor cine nos espera en Multicines Zamora, que esta semana recomienda "Stop Making Sense". El aclamado y mítico concierto de los Talking Heads, filmado por Jonathan Demme. Considerado por muchos el mejor concierto filmado de todos los tiempos, "Stop Making Sense" reivindica desde la gran pantalla a la banda neoyorquina de culto liderada por David Byrne, responsables de himnos musicales como "Psycho Killer", "Burning Down the House", "Once in a Lifetime" o "This Must Be the Place", entre muchos otros éxitos de su carrera. Completan los estrenos de la semana "Kung Fu Panda 4", "Los pequeños amores" y "Por tus muertos".

