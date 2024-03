Minimizar las pérdidas de agua, objetivo de un programa provincial de Zamora de 1,8 millones

Preocupada por las pérdidas de agua en las redes de abastecimiento locales y la necesidad de completar la infraestructura de los municipios para llevar el agua potable a las casas, la Diputación de Zamora pone en marcha un programa de renovación de redes que ha dotado con 1,5 millones de euros. Con esa partida sufragará el 80% del coste de las actuaciones que acometan unos 75 municipios de la provincia. A partir de la próxima semana los ayuntamientos podrán empezar a solicitar las ayudas y antes del verano dispondrán ya del dinero.

Desperdiciar una sola gota de agua potable es un lujo en época de sequía y consciente de ello la Institución provincial tiene ya listo el programa de renovación de redes de abastecimiento de 2024. A él podrán acogerse todos los municipios de la provincia excepto el de la capital zamorana.

La convocatoria está previsto que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia el próximo miércoles día 6 y al día siguiente comenzará a contar el plazo de veinte días para formalizar las solicitudes.

Los cálculos de la Diputación apuntan a que la resolución de las ayudas pueda estar lista en junio y será ya entonces cuando la Institución provincial adelantará el dinero a los ayuntamientos beneficiarios para que ejecuten las actuaciones previstas en los meses siguientes, con el fin de que el 20 de diciembre estén todas ellas ya concluidas.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha ofrecido algunos detalles de los criterios que se primarán en la convocatoria.

La cuantía máxima a cofinanciar entre Diputación y ayuntamiento será de 25.000 euros y aunque las actuaciones podrán ser de un importe superior el resto del dinero correrá ya íntegramente a cargo del municipio.

Fuera de este programa quedan las mancomunidades de municipios y serán únicamente los ayuntamientos los que pueden solicitar la financiación provincial para sus proyectos de abastecimiento. Eso sí, también se excluirá a los ayuntamientos que no tengan ordenanza de agua o que no cobren por el abastecimiento a sus contribuyentes.

Entre los solicitantes se dará prioridad a municipios con plantas potabilizadoras con tratamientos avanzados a los que les resulta más caro disponer de agua potable. También contarán con mayor puntuación quienes con esas obras concluyan su red de abastecimiento local.

El diputado de Obras, Manuel Martín, junto al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. | Ana Burrieza / Alberto Ferreras

Javier Faúndez indicó que la Diputación aportará una partida de 1,5 millones de euros, con la que sufragará el 80% del coste de las obras. El otro 20% de la factura de las obras, que en este caso serían 375.000 euros, lo pondrán los municipios, entre 72 y 75, según la estimación de la Institución provincial.

El plan pretende renovar las redes de fibrocemento y de otros materiales como las tuberías antiguas de PVC que generan pérdidas de agua en las redes ordinarias de distribución del agua potable, no en las de impulsión.

El plan bianual de obras ya está rubricado por 170 alcaldes

El presidente de la Diputación de Zamora ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos que aún no han firmado el convenio del plan de obras para que lo hagan lo antes posible y así poder adelantarle los fondos de las actuaciones con cargo a ese plan de trabajos a ejecutar en el bienio 2024-2025.

En total, ese plan de la Diputación de Zamora financia 459 obras de 247 ayuntamientos y ya se han firmado los convenios con 170 Consistorios para ejecutar 307 obras, por importe de más de once millones de los 16 millones con los que cuenta de financiación provincial ese plan.

Para que ellos no se vean perjudicados por el retraso de otros se les liberará el dinero antes. Hay pendientes de firma otros 70 ayuntamientos que ya tienen el convenio redactado y están a la espera de la rúbrica por parte de la Alcaldía. A todos ellos hay que sumar además otros siete municipios a los que no se les ha enviado el convenio porque aún no han completado toda la documentación previa.