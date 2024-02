Estas son las razones por las que se multa a 11 de cada 13 autobuses escolares en Zamora

La delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Leticia García y el presidente de la patronal del transporte de viajeros de la comunidad, Fecylbus, Fernando García, han salido en defensa de la seguridad del autobús escolar en la provincia de Zamora, después de que la Delegación del Gobierno difundiera los datos de inspecciones de la reciente campaña especial, en la que se multó a 11 de los 13 vehículos inspeccionados, con un total de 23 sanciones.

Ambos indicaron que una cosa son las denuncias de los agentes y otra los expedientes sancionadores, ya que el 90% de las actas no se traducen en multas, por la simple razón de que todo está en regla. Y es que la mayor parte de las denuncias se refieren a la falta de autorización para el transporte escolar, muchas veces porque el conductor no lleva encima el documento en ese momento o bien porque está en tramitación.

Y el otro grueso de denuncias es por no tener seguro de cuantía ilimitada, cuando este requisito se eliminó hace años y todos los autobuses tienen seguro de responsabilidad civil de 50 millones de euros. El resultado es que las infracciones reales son muchas menos de las que denuncian los agentes y la mayor parte son por cuestiones administrativas, como no llevar visible el cartelito de transporte escolar, y ninguna de ellas por un aspecto grave de seguridad.

La mayor parte del transporte escolar es el que depende de Educación. La delegada de la Junta, Leticia García llamó a la "tranquilidad de los padres y los hijos, porque no existe ningún transporte escolar sin autorización". De hecho constató que han llegado expedientes sancionadores, pero "no tenemos constancia de ninguna sanción en el Servicio Territorial de Movilidad. Ha habido cinco denuncias por circular con falta de autorización, pero no es así, están autorizados, lo que pasa es que no la portaban en el autobús".

Falta de acompañante

Hojas de reclamaciones o no llevar los carteles de transporte escolar visibles han sido otras de las causas de las sanciones en Zamora. En un caso se ha denunciado por no llevar acompañante de los menores, extremo que la empresa denunciada niega y piensa presentar el correspondiente recurso.

Pero, explicó la delegada de la Junta, "no ha habido ni un solo caso de infracción que afecte a la seguridad del transporte escolar. Y los datos son de denuncias, no de sanciones". Por lo tanto, la noticia de los resultados de la campaña da como resultado "datos alarmantes que pueden llevar a pensar a los padres en que hay falta de seguridad, cuando no es así". En el mismo sentido se pronuncia el presidente de los transportistas, quien pide a la Delegación del Gobierno "que ofrezca los datos de cuántas de las denuncias acaban en multa, porque puedo asegurar que no llegan al 10%".

"No estamos en contra de que haya inspecciones, al contrario, las defendemos. Pero que se den los datos de las irregularidades reales, que puede haberlas, pero en casos puntuales, y no dar la sensación de que la mayor parte del transporte escolar es inseguro o que no estamos cumpliendo con la normativa, cuando es todo lo contrario".

"Malestar" por la difusión de los datos de la Delegación del Gobierno

La Federación Empresarial Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) ha expresado su "malestar" a la Delegación del Gobierno en la comunidad y le pide "prudencia" en la difusión de informaciones sobre las campañas de inspección de la Dirección General de Tráfico para que sean "veraces y no equívocas". Así lo recoge una carta que la patronal ha remitido al delegado Nicanor Sen.

El presidente de Fecylbus, Fernando García, explica que existe una importante flota de vehículos dedicados al transporte escolar, todos con menos de 16 años de antigüedad, un tiempo en el que las medidas de seguridad son prácticamente iguales a la actuales, ya que llevan dispositivos antivuelco o puertas de emergencia homologadas. Es más, la mayoría corresponden a rutas escolares licitadas por Educación de la Junta y para adjudicar el contrato las empresas tienen que presentar la documentación del vehículo, ficha y seguro, y además tienen que renovarlo a lo largo del curso.

"No se puede decir que no pueda haber un accidente o que un autobús concreto no tenga algún elemento que no funcione correctamente, a un conductor se le haya olvidado bajar el cartel de transporte escolar o que la hora para pasar la ITV te la hayan dado con algún día de retraso. Pero de ahí a dar la idea de que un tercio del transporte escolar incumple la normativa hay un paso muy grande", indica el presidente de los transportistas de viajeros. La misma queja se ha transmitido a nivel nacional a la DGT.