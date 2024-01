El obispo califica a los curas zamoranos como "héroes" en una difícil realidad

El regreso del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA tras las vacaciones navideñas fue todo un éxito de convocatoria, gracias a un invitado de excepción, el obispo de Zamora, y la propuesta de una charla entrevista en la que la directora del foro del periódico, Carmen Ferreras, y el periodista Jesús Bastante inquirieron a Fernando Valera sobre todo tipo de temas, sin un cuestionario previo, "algo a lo que no se atreven muchos políticos", valoró Ferreras en la presentación.

La realidad de la diócesis de Zamora estuvo muy presente y Valera aprovechó la ocasión para valorar la gran labor de los sacerdotes de la provincia, a los que calificó de "héroes, porque les toca una realidad muy complicada, con muchos pueblos a los que atender. Verdaderamente, realizan un trabajo encomiable y tienen una gran generosidad", agradeció el obispo de Zamora, quien también fue preguntado por el déficit de vocaciones en los últimos tiempos, algo que afectará directamente —y en breve— al relevo generacional. "Estoy convencido de que el espíritu nos lleva y nuestra labor es discernir lo que Dios espera de nosotros en estas nuevas circunstancias. Él quiere un nuevo rostro de la Iglesia, siendo muchos menos", afirmó, haciendo gala de su optimismo. "Estoy convencido de que hay semillas de Evangelio y vida en el Señor", añadió.

Limpiar la diócesis

En su intervención, Carmen Ferreras reconoció la labor de Valera en el obispado zamorano "a limpiar, fijar y dar esplendor a la diócesis, un tanto macilenta, un tanto anticuada, un tanto revuelta, un tanto fuera de siglo, fuera de tiempo", valorando que la haya "revolucionado, para bien. Ha hecho su revolución, es decir, su limpieza, en profundidad, remangándose, abriendo puertas y ventanas, ya que olía un poco a rancio, y apuntándose grandes logros, como la edición de las Edades del Hombre, que se celebrarán en 2025", destacó la directora del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Precisamente la exposición de arte sacro fue uno de los temas que se trató durante esta singular entrevista a tres voces. De momento, la fundación que gestiona esta muestra están inmersa en la edición de este 2024, "aunque ya hemos tenido algunas reuniones y las ayudas están comprometidas para la siguiente edición, que compartirá Zamora y Oporto. Ahora mismo estamos a la espera del fondo europeo que tiene que llegar y, a partir de ahí, comenzaremos el trabajo en firme", aseguró.

Esperanza para Molacillos

No fue el único tema local que se abordó en el foro del periódico. Ante la preocupación por el estado de la iglesia de Molacillos, el obispo anunció que acababa de enviar esta semana una petición a instancias valencianas para solicitar ayuda. "Soy muy insistente cuando pido, así que tengo la esperanza de obtener una respuesta positiva para que podamos tener esa joya del barroco valenciana restaurada", confió.

Los asistentes tuvieron también la ocasión de conocer el lado más personal de este obispo que llegó en plena pandemia —"desde Murcia en un viaje en solitario, porque así debes hacerlo cuando comienzas una nueva etapa", confesó— a Zamora, donde se siente bien arropado por los 105 sacerdotes de una diócesis que, poco a poco, va transformando para convertirla en una institución de futuro.

Firme defensor de la labor del papa Francisco

Fernando Valera no tuvo reparos en mostrarse un firme defensor del papa Francisco. Ante la pregunta del periodista Jesús Bastante sobre los continuos ataques que el pontífice lleva tiempo recibiendo desde dentro de la Iglesia, el obispo de Zamora señaló que nunca había entendido este tipo de críticas "ni desde dentro ni desde fuera", una situación que no es exclusiva con Francisco, sino que "siempre se ha dado con los papas anteriores que yo he conocido, empezando por Pablo VI y siguiendo por Juan Pablo II o Benedicto XVI", puso como ejemplos.

"No siempre se buscan intereses buenos en estas críticas, porque ahí está el demonio, que quiere socavar el bien. Francisco es, sin duda, un gran objetivo para esta humanidad, no solo para los cristianos", apuntó, recordando que desde la Conferencia Episcopal española se remitió una carta de apoyo. "Yo mismo he sentido el cariño hacia el papa en muchos obispos", señaló. Recientemente, Fernando Valera participó en un encuentro con el pontífice.

"Ya conoce la ciudad de Zamora", anunció sobre la conversación que había tenido con él hablándole de este territorio, lo que arrancó los aplausos del público que llenaba el patio de butacas del paraninfo del Colegio Universitario. Ese encuentro con representantes de la Iglesia de España se había programado para tratar sobre la situación actual de los seminarios. "Lo que propone Francisco ya se ha comenzado a hacer aquí, unirnos con otros seminarios para que haya una comunidad formativa", indicó. Un diálogo con el papa que fue "abierto" y que sirvió para tener una convivencia "y empezar a asumir proyectos comunes que solicita esta realidad".