Imágenes únicas para conocer al habitante del noroeste zamorano

Las fotografías son las grandes protagonistas del libro "Observaciones de campo del lobo ibérico 2.0", realizado por José Barrueso, quien le da una vuelta de tuerca a su anterior trabajo de investigación sobre este animal. "Esta es una versión ampliada y mejorada, hecha totalmente a mi gusto, en formato horizontal, con tapa dura y, sobre todo, muchas imágenes", describe el autor.

Y es que un total de 199 ilustraciones se reparten entre la páginas de este libro, obtenidas de 96 observaciones del lobo en la provincia de Zamora, principalmente en su zona noroccidental, en concreto la Sierra de la Culebra y Sanabria. Además de 163 imágenes de gran tamaño, el libro cuenta con otras que el autor denomina "fotografías ilustradas", recortadas y tratadas, para que el lector también descubra a todos los animales que conviven en el campo con el lobo "y a los que solemos ignorar por completo. Con esto, quiero poner en valor también todo lo que rodea a este animal", justifica este profesor.

La mayoría de las imágenes están captadas por el propio autor del libro, pero también ha querido rendir un pequeño homenaje a aquellos amigos que le han acompañado "tantas veces" en sus observaciones de campo y que también obtuvieron momentos importantes, incluyendo esas fotografías en este libro, a quienes agradece sus aportaciones.

Explica José Barrueso que conseguir todas estas imágenes lleva un intenso trabajo detrás. "A la provincia llegan muchos visitantes para avistar al lobo y pueden estar cuatro días y no ver nada o verlo únicamente durante treinta segundos. Aunque hay algunas zonas habilitadas, ver al lobo en su hábitat natural no es nada sencillo, hace falta conocer la zona, saber cómo se mueven y cuándo lo hacen", explica, "además de tener una pizca de suerte y un ojo entrenado, porque un movimiento, un color distinto o algo extraño solo lo percibimos quienes llevamos observando en la naturaleza desde hace muchos años", asegura.

En el caso de este autor, también habría que añadir su pasión por los lobos, que nació cuando, con solo siete años, lo vio por primera vez a diez metros de distancia. "Me impactó sobre todo su mirada, no me pareció ni sanguinario ni violento", describe. Y es que él, como niño, tenía la imagen que se proyecta de este animal en los cuentos infantiles, "el malo por antonomasia", califica. "Así que no entendí cómo era posible que tuviera esa mirada tan profunda si era un animal malo", se extrañó.

A esta experiencia se une que José Barrueso se considera "hijo televisivo" de Félix Rodríguez de la Fuente, confesando que veía incluso a escondidas los capítulos de ese mítico programa. "Estaba totalmente fascinado", declara.

Y parte de esta imagen que él tiene del lobo es la que quiere transmitir a los lectores. "Cuando lo terminen de leer, se harán una idea de cómo viven realmente", promete. Sin querer entrar en las controversias que siempre suscita esta especie, Barrueso señala que "como animal, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, es muy importante en la cadena trófica, pero con muchas aristas", admite. "Pero en este libro lo que yo quiero es contar cómo vive gracias a las observaciones directas: su nacimiento, los peligros a los que se enfrenta, cómo caza o qué pasa con los más viejos de la manada", pone como ejemplos.

"Observaciones de campo del lobo ibérico 2.0" — disponible en Semuret, Milhojas y Ler— es un libro que no entiende de edades. "Lo puede leer cualquier persona, porque de lo que hablo es del comportamiento del lobo, sin un lenguaje técnico. Sin ser un entendido en la materia, pueden descubrir este mundo. Y es que, para respetar y valorar algo, primero lo tienes que conocer", afirma el autor.