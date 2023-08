La Biblioteca Pública ha inaugurado la exposición "El jardín de la escritura", obra del arquitecto José Carlos Sanz Belloso, con la colaboración del director del propio centro, Paco Pardo y el del Archivo Histórico Provincial, Luis Miguel Rodríguez.

La delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, indicó que el arquitecto José Carlos Sanz Belloso “ha plasmado una relación entre la escritura y las plantas. La escritura está plasmada en los dibujos del autor, 41 obras y su conexión con el mundo natural y por eso hablamos de escritura vegetal, una conexión con el mundo natural con una serie de fotografías de la naturaleza que tienen una íntima conexión".

El asesoramiento de expertos científicos, indicó la alto cargo, "ha permitido aportar contenidos y algunos de los textos que podemos ver en la muestra. Cuenta con documentos del Archivo Histórico Provincial y poner en valor la escritura a lo largo de la historia permite dar a esta exposición una visión muy interesante de cara al públio que pueda verla. Al final la escritura a lo largo de la historia también es un arte.

La exposición está abierta del 17 de agosto al 31 de octubre en la Biblioteca Pública.

La delegada destacó el "esfuerzo del personal de la Biblioteca se refleja en los datos. El año pasado tuvimos más de 160.000 visitas a la Biblioteca, lo que da una media diaria de 442 personas. Se han prestado 60.000 libros y 19.000 DVD, algo que creemos en desuso", pero que tiene aún una fuerte demanda.

Relación entre escritura y plantas

El director de la Biblioteca, Paco Pardo, dijo que el autor "quiere desarrollar una bonita idea, la relación entre el mundo de la escritura y el mundo de las plantas. La naturaleza, y nosotros como seres humanos, nos guiamos por los mismos patrones, las mismas formas macro y micro del desarrollo del universo y de la naturaleza son las de los seres humanos y esta exposición, aparte del valor de la escritura y la historia de la escritura, también quiere desarrollar esa idea".

José Luis Sanz dedicó la muestra "a mi hermana, zamorana de adopción" que fue quien tuvo la idea de montar una muestra en uno de los templos de la cultura zamorana, su Biblioteca Pública.

"Un oriental decía que no podemos imaginar el universo, o sea nuestro mundo, muy diferente de un jardín. Esta biblioteca contiene cientos de hojas de árboles y con sus contenidos podríamos pensar que estamos dentro de un magnífico jardín", reflexionó.

"No somos otra cosa que naturaleza. Naturaleza y hombre no son cosas diferentes, no somos máquinas raras, somos parte de la naturaleza. Por lo tanto a la hora de actuar o de escribir no podemos, pienso, hacerlo de manera muy diferente a como las plantas crecen y se desarrollan. En una vitrina se ha hecho una composición con una escritura procesal de Zamora con unas ramas y unas hojas donde no se sabe muy bien dónde acaba la escritura y empieza la vegetación, vemos que las formas son muy parecidas".

Sobre todo en Oriente "la naturaleza es fuente de inspiración para calígrafos y pintores que se consideran como artistas indistintamente. Con el modelo del crecimiento de plantas trepadoras se ve que hay una serie de movimientos naturales que seguramente tengamos incorporados en nuestra fisiología y nuestra estructura cerebral. Podemos pensar que tenemos dentro de la evolución también una parte vegetal".

Toda escritura "es dibujo y antes de empezar a dibujar ya tenemos la imagen que vamos a hacer. Por eso se ha colocado planta viva para que se vea durante el proceso de la exposición cómo esta planta va creciendo, va escribiendo sobre el espacio de las obras gráficas o fotográficas.

De la visigótica redonda a la humanística del XVIII

El Archivo Histórico Provincial ha aportado la documentación "de los exponentes principales gráficos que testimonia el archivo a través de los siglos, desde una visigótica redonda, de la primera mitad del siglo X hasta una escritura humanística del siglo XVIII. En ese discurrir de siglos las distintas evoluciones gráficas tienen su representación", explicó su director.

"Y hemos intentado ya no tanto conjugar el valor histórico sino sobre todo el valor estético, es decir, que fueran files representantes de los distintos tipos de escritura que hemos querido representar. La riqueza del archivo permite testimoniar todos los tipos de escritura que en la Península Ibérica han sido desde la visigótica redonda. Incluimos a Claudio Rodríguez, como forma de escritura contemporánea". dijo Luis Miguel Rodríguez.