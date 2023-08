Visitar la sala de exposiciones del Museo Etnográfico de Castilla y León supone adentrarse en la producción creativa de uno de los artistas zamoranos con más proyección internacional de estos momentos. Y es que el centro regional, hasta el próximo 4 de noviembre, reúne unas 40 obras del pintor Diego Benéitez agrupadas bajo el título de "Los paisajes que somos".

Una serie de línea negras situadas a la altura de la línea del horizonte de los cuadros delimita y enlaza cada uno de los espacios de la propuesta que arranca con "paisajes pasados".

Bajo esta denominación se exhiben piezas que reflejan la amplia evolución del creador que comenzó realizando grafiti y que luego probó el lienzo donde ha pintado desde figuración, como la serie "Cuzas", hasta decantarse por el paisaje y finalmente encontrar su estilo, sus característicos skyline, que le ha convertido en un creador asiduo a las feria de arte de Centroeuropea y Nueva York desde hace varios años, sin pasar por alto su constante experimentación como puede verse en ejemplos de la serie "Cumbres" o sus coqueteos con la abstracción, presente en algunos de los bocetos que luego ha plasmado en gran formato.

Paisajes donde el blanco predomina comparten espacio con unas de sus obras concebidas como dípticos y dan paso a tres impresionantes obras de gran formato que atrapan al espectador. También muy atractiva resulta una zona más íntima bautizada como el paisaje emocional, un espacio donde es visitante literalmente se sumerge en el paisaje de Benéitez, quien muestra las dos caras de las obras, la pintura y el propio bastidor.

"Los paisajes que somos", que puede visitarse de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos de 10.00 a 14.00 horas, supone el regreso expositivamente hablando de Diego Benéitez quien compartió por última vez sus creaciones con el público zamorano hace una década.

"Me siento afortunado y agradecido por el hecho de exponer en Zamora. El proyecto me ilusionaba y más en esta sala que he visitado en reiteradas ocasiones" comentó el artista en la inauguración. "El arte urbano y el grafiti me llevaron a pintar con esa técnica en óleo y hace unos diez años empecé a investigar sobre el paisaje y optar por un paisaje más mínimo, un paisaje del siglo XXI en el que encontramos, un paisaje donde encontramos esa carga figurativa que puede tener un paisaje fotógrafo que nos encontramos, pero yo siempre he querido tener un balance entre la figuración y la abstracción en la que de lejos vemos un cuadro que puede ser una abstracción total", expresó el zamorano.

"Hemos querido hacer una exposición donde los protagonistas son los paisajes de Diego, pero no solo existe un paisaje, que es el que vemos ahora, sino que existen muchos paisajes, por lo que hemos querido jugar con los paisajes anteriores, emocionales, presentes o futuros" sintetizó el comisario de la muestra Javier Martín Denis.

Por su parte el director del Museo Etnográfico, Pepe Calvo, aludió a que cuando acudió al estudio del artista junto a la conservadora del centro regional, Ruth Domínguez, "nos quedamos prendados por la pintura de Diego Benéitez. Nos atrajo muchísimo la idea de una muestra por la fuerza de Diego con los pinceles y por su trayectoria ascendente que, sin duda, seguirá". También remarcó la importancia de que en "un museo etnográfico del siglo XXI haya un artista treintañero con un comisario treintañero en Zamora, unas gentes de la cultura y del arte de una generación donde la identidad es más blanda que en artistas anteriores, que lleven a cabo una muestra de esta fuerza".