El Prepal de Zamora queda fuera de las Elecciones Europeas

La candidatura Salamanca-Zamora-León Prepal ha quedado fuera de las listas definitivas a las Elecciones Europeas, aunque sí figuraba, con el número 17, entre las provisionales, encabezada por Francisco Iglesias Carreño.

El líder regionalista evitó hacer mayores comentarios sobre este revés electoral, aunque sí indicó que "estamos intentando solucionarlo". Según algunas fuentes la razón por la cual se ha caído la candidatura es no tener suficientes nombres en la lista, ya que debería contar con 61 y solo tenía 50.

El Boletín Oficial del Estado de este martes recoge, como marca la ley, la lista definitiva de candidaturas proclamadas, que son las que estarán en las papeletas de las cabinas electorales en las Elecciones Europeas del próximo 9 de junio. En total son 33 candidaturas para unas elecciones con circunscripción nacional; es decir, se elige una única lista en todo el país, no listas provinciales.

Seis de las candidaturas provisionales publicadas el 8 de mayo se han quedado fuera de la lista de candidaturas proclamadas del este día 14. Hay tres razones por las cuales la Junta Electoral puede vetar una candidatura: que no se cumpla la obligación de paridad (40% como mínimo de un género y misma proporción en cada bloque de cinco personas); que no se presenten las firmas de 15.000 electores o 50 cargos electos; o que la lista no tenga suficientes candidatos y candidatas. Esto último, al parecer, es lo que le ha ocurrido a la candidatura Salamanca-Zamora-León Prepal, que presentó una lista con 50 nombres, cuando el mínimo son 61, que equivale a la cifra total de diputados del Parlamento Europeo que corresponde elegir a España.

También ha sido rechazada la candidatura de Fiel, el partido religioso de Juan José Cortés, el pastor evangélico padre de Mariluz, la niña asesinada en 2008 en Huelva. Este era su primer intento como independiente tras formar parte de las listas del Partido Popular al Congreso en 2019 y acabar siendo diputado. Poco después se presentó también por el mismo partido como candidato a senador, pero no consiguió escaño.

El resto de propuestas que se quedan fuera son: Paz, soberanía y república; Izquierda por España; el Partido libertario; y Nuevo Extremeñismo.

Una vez desaparecida la candidatura del Prepal solo concurre un partido provincial, Ahora Decide, integrado en la lista denominada La España olvidada existe - Municipalistas - Mundo Justo (Existe), que encabeza Tomás José Guitarte Gimeno (de Teruel Existe) y que en el puesto 11 lleva al alcalde de Gema, Luis Enrique Díaz Casado, por Ahora Decide.

Por supuesto todas las grandes formaciones nacionales tienen listas para las elecciones.

