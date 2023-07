El número uno del Partido Popular de Zamora en las listas al Senado, José María Barrios, cargó este viernes contra "las mentiras de Pedro Sánchez" y aludió a "los últimos descubrimientos" en relación a lo que él percibe como engaños del candidato socialista a la ciudadanía. En concreto, el dirigente del PP provincial se refirió a las palabras del actual presidente del Gobierno en las que negaba que se fueran a cobrar peajes en las autovías: "Vamos a tener que pagar porque se ha comprometido con Europa, y así lo ha confirmado su director general de Tráfico", advirtió Barrios.

Para el aspirante al Senado, "esta no es la única mentira" que ha trasladado Sánchez recientemente: "También Rufián, a quien el propio nombre lo define", deslizó Barrios en referencia al representante de Esquerra, "ha descubierto que Sánchez no dice la verdad sobre el independentismo", lamentó el responsable popular, que acusó a los socialistas en general de "contradecirse". "No se ponen de acuerdo ni entre ellos", apuntó.

Antes de las palabras de Barrios, pronunciadas ante los medios desde una mesa informativa en Santa Clara, la candidata al Congreso, Elvira Velasco, opinó que al PP le quedan "nueve días para derrotar al sanchismo". "Hay ganas de cambio, pero eso solo puede llegar si todos los zamoranos acuden a votar", recalcó la cabeza de lista, que apeló al regreso de "la sensatez y el sentido común".