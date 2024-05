Las pymes zamoranas claman por una reducción de la "altísima" carga fiscal

Reducir las "altísimas" cargas fiscales que soportan los autónomos y pequeñas y medianas empresas zamoranas es "fundamental" para el presidente provincial de CEOE-Cepyme, José María Esbec. "Los costes de Seguridad Social son de los mas elevados de toda Europa, las pymes y los autónomos necesitan reducir la presión fiscal", reitera.

Una afirmación que se confirma en el último barómetro realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, en el que destaca la inflación junto con las cotizaciones y los impuestos como las "principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios", alertan en su informe.

En este sentido, la escalada de las cargas administrativas se sitúa como uno de los mayores handicaps a los que los trabajadores por cuenta propia tienen que hacer frente en los últimos tiempos y que "les consume muchas horas de trabajo y quebraderos de cabeza", añaden desde ATA.

Mayores cargas administrativas

Según la encuesta realizada, nueve de cada diez autónomos afirma que han aumentado sus cargas administrativas y sus cotizaciones en los últimos tres años. Por ello, reclaman menos impuestos que deben ir acompañados de medidas eficaces impulsadas desde todas las administraciones, la nacional pero también las más cercanas, la regional y la local, es decir, "ayudas directas junto a otras que mejoren el hábitat en el que se desenvuelven las empresas", añade Esbec. Todo ello con el objetivo de facilitar las condiciones en las que realizan su actividad para ayudar no solo a su supervivencia sino a su crecimiento.

Respecto a su situación, desde la patronal zamorana se muestran optimistas aunque cautelosos. "La actividad empresarial no ha descendido, pero si ha aumentado tampoco es de manera muy significativa", declaran. En este sentido, señalan que la situación es "muy semejante" a la del año anterior. "Este año no está siendo peor que el anterior, posiblemente hay un repunte de actividad, no estamos retrocediendo pero hay que esperar a ver si realmente esto es ya una evolución continúa", comenta.

El sector, aún está intentado recuperarse porque desde la pandemia por el Covid-19 "los autónomos y de las pymes quedaron muy tocados" y aún no han logrado alcanzar los niveles que tenían antes de la epidemia del coronavirus, añade.

Optimismo con cautela

Por ello, Esbec no se muestra tan optimista como la encuesta llevada a cabo por ATA en la que el 72,7% de los autónomos afirma que su negocio se ha mantenido (el 42,2%) o ha mejorado (el 30,5%). "Es verdad que ha ido mejorando mucho la situación del colectivo, pero todavía falta recorrido", valora. Un sector que recuerda que "es fundamental en la estructura productiva de la provincia de Zamora en cuanto a la creación de empleo y generación de riqueza" por lo que reitera la necesidad de ayudas y la reducción de trabas.

Respecto al barómetro de ATA, destacan los resultados en cuanto a las perspectivas de cara a los próximos meses, ya que uno de cada cuatro autónomos se muestra optimista y cree que su negocio mejorará, porcentaje que en el anterior barómetro realizado en enero de 2024, era únicamente del 16,2%.

Otro de los aspectos que se les solicitó a los participantes de la encuesta fue cuantificar cómo ha evolucionado su facturación a lo largo de los tres primeros meses de 2024. Uno de cada tres autónomos, el 34,5% afirma que su facturación ha aumentado en el primer trimestre del año.

El 31,4% de los autónomos que han participado en el sondeo responde que su facturación se ha mantenido similar a la del prime trimestre de 2023 y el 28% considera que su facturación en 2024 y con relación a 2023 ha disminuido.

No obstante, en el apartado relacionado con los gastos que afectan a las actividades de los autónomos, se mantiene la misma tendencia que a principios de año y ocho de cada diez autónomos, el 80,2%, afirma que los gastos han aumentado.

Aumento de precios

En cuanto al aumento generalizado de los precios y de los gastos que han soportado, el 62% afirma haber tenido que subir los precios dada la "insostenibilidad de la situación". Mientras que tan solo, uno de cada tres autónomos, el 33,1%, afirma haber asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios del año pasado.

En cuanto a lo que piensa hacer de cara a los próximos meses, seis de cada diez autónomos, el 61,7% afirma que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos de cara a los próximos meses. El 17,2% espera no tener que hacerlo y un 17,6% se muestra dudoso de lo que hará con los precios a corto plazo.

La contratación de nuevos trabajadores es otra de las cuestiones sobre las que indaga el informe realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Los resultados revelan que el 67,4% de los autónomos afirma que no está buscando trabajadores en este momento.

Entre los que sí los están buscando, hay un 12,9% de autónomos que dice que no los consigue, un 13,1% que hoy en día es complicado conseguir trabajadores y únicamente el 6,6% responde que ha podido contratar sin ningún problema.

Los datos reflejan una radiografía del colectivo en la que el 51,7% de los autónomos encuestados por ATA afirma no tener trabajadores asalariados a su cargo, frente a un 48,3% que sí afirma tenerlos. Del 51,7% de los encuestados que afirma no tener trabajadores a su cargo, prácticamente uno de cada dos, el 46,7% dice no contar con ellos por no poder permitírselos y el 34,5%% señala que su actividad no requiere tener contratados trabajadores.

Por otro lado, un 12,8% responde que llevan el negocio familiar como autónomo y un 1,8% que está solo porque ha tenido que despedir a los trabajadores que tenía con él.

En cuanto a la previsión del empleo de su negocio de cara a los próximos meses de 2024 y con la temporada de verano a las puertas, el 62,4% de los autónomos espera poder mantener su plantilla y un 10% incluso considera que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla, porcentaje superior al 8,2% registrado en enero de 2024.

No obstante, un 14,8% de los autónomos encuestados por la asociación se muestra pesimista y afirma que tendrá que disminuir la plantilla "de seguir las cosas como hasta ahora".

El problema para encontrar trabajadores es cada vez más preocupante para las empresas

Encontrar trabajadores es cada vez más difícil para las empresas. "Es un problema importante que cada vez preocupa más", indica el presidente provincial de CEOE-Cepyme, José María Esbec. "Existen grandes dificultades para las empresas que se tendrán que abordar desde la Formación Profesional", añade.

Los sectores que más complicaciones están teniendo para encontrar mano de obra son principalmente el de la construcción, el transporte y la hostelería. Es estas actividades, los empresarios tienen muchas "dificultades para contratar personal en general" ya que no se trata de que esté más o menos cualificado sino que "no hay trabajadores". Frente a ello, desde la patronal zamorana plantean la necesidad de poner en marcha "de manera definitiva" la Formación Profesional Dual (FP Dual) que se refiere a una modalidad de Formación Profesional que se realiza en régimen de alternancia entre el centro educativo y la empresa.

"Es fundamental acercar esas formación a las necesidades de la empresa", subraya Esbec. Por otro lado, desde la CEOE-Cepyme también se plantea el análisis de las políticas pasivas de empleo, es decir, aquellas medidas que buscan mantener la renta de los desempleados el tiempo que estos no tienen un trabajo. "Estas políticas establecen una serie de incentivos que, en muchos casos, no suponen una gran diferencia, desde el punto de vista de la economía de las personas, entre las prestaciones que reciben y las que recibirían trabajando y eso quizás desmotiva la búsqueda de empleo", opina el presidente de los empresarios.

