El envejecimiento de Zamora se adelanta 30 años a las previsiones para el país

En despoblación y envejecimiento, Zamora siempre camina varios pasos por delante. La provincia tiene déficit de vecinos y urgencia por llenar de jóvenes unas comarcas que languidecen. El escenario es tal que lo que para el resto del país son alertas de la bola de nieve que amenaza el futuro, aquí se han convertido ya en realidades difícilmente corregibles. El informe anual del Banco de España ofreció este miércoles un nuevo ejemplo de esa circunstancia, al alertar sobre la tasa de dependencia que se prevé para 2050 y que pone en riesgo el sistema económico del país, con un número creciente de personas jubiladas y cada vez menos en edad de trabajar.

En concreto, el regulador bancario apuntó un peligro que amenaza a toda Europa, pero que se hace especialmente patente en este país: "El proceso de envejecimiento poblacional se acelerará en España en las próximas décadas y será más intenso que el del conjunto de la UE", destacó el informe de la institución. Tal gravedad alcanza el asunto, según el documento, que la tasa de dependencia para mayores, entendida como la ratio entre la población de al menos 65 años y la que tiene entre 16 y 64, pasará del 31% actual al 54% en 2050.

Zamora ya ha alcanzado esa cifra

Eso, en el conjunto del país. Zamora, por su parte, ya ha alcanzado ese 54%, según los datos del INE, y las proyecciones de población hablan de un incremento constante. Dicho de otro modo, la provincia se ha adelantado 30 años a las previsiones de envejecimiento de un país que tiene uno de los peores escenarios de la Unión Europea por delante. Aquí, ya hay más de 50.000 jubilados y menos de 100.000 hombres y mujeres en lo que se considera edad de trabajar, habida cuenta de que en ese capítulo entran también adolescentes de 16 y 17 años.

El informe del Banco de España indicó, además, que "lejos de ser un fenómeno transitorio", este proceso adquirirá un carácter permanente. En una comparativa internacional, utilizando las últimas proyecciones de Eurostat, "la profunda transformación demográfica que se anticipa para la economía española será significativamente más intensa que la que se espera para la mayoría de las economías europeas".

Este cambio demográfico no solo afectará al porcentaje de población en edad de trabajar, sino que también tendrá una incidencia negativa en la renta per cápita española a través de una reducción de la tasa de empleo. Así lo apuntó el Banco de España, que aludió además a las diferencias existentes por edades. Por ejemplo, en 2022, el desempleo se situaba en el 77,8% para la población de 25 a 49 años, mientras que no alcanzaba el 64% para la de 50 a 64 años. "Si estas diferencias en las tasas de empleo por grupos de edad persistieran en el tiempo, el proceso de envejecimiento poblacional supondría un descenso en la tasa de empleo".

Las migraciones

Ese movimiento sería aún más acusado de no ser por la expectativa de que los flujos migratorios netos serán positivos y relativamente elevados en los próximos años. Las últimas proyecciones poblacionales del INE contemplan que, durante el período 2030-2070, el saldo migratorio neto anual hacia España se sitúe entre 200.000 y 300.000 personas, que, con carácter general, serían más jóvenes que la población nacional. La duda aquí vuelve a aparecer en lo referente a Zamora, que hasta el momento está manteniendo serios problemas para atraer a vecinos procedentes de otros países, si se compara con la situación de otras provincias.

Para el Banco de España, resulta pertinente realizar un seguimiento continuo de la capacidad de las nuevas políticas migratorias para aliviar de manera efectiva los desajustes que se produzcan en el mercado laboral. El regulador bancario reclamó a su vez que exista una cierta coordinación a nivel europeo para homogeneizar la normativa y facilitar una integración que sirva para cambiar la dinámica de territorios como Zamora.