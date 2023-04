Los zamoranos han presentado 98 quejas ante el Procurador del Común durante el pasado ejercicio 2022. La mayoría de ellas se corresponden con asuntos que competen a la administración local (23), aunque también han versado sobre Sanidad y Consumo (21), Medio Ambiente (10), Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud (9), Hacienda (9), Empleo Público (8) y Fomento (5). Los ciudadanos de la provincia han dirigido principalmente su ira hacia la administración autonómica, algo que ha ocurrido en 44 ocasiones. Una queja menos han recibido las administraciones locales, mientras que se han dirigido al Estado ocho veces y dos a la Justicia. Con todo, Zamora es el territorio de la comunidad que menos asuntos ha elevado ante el defensor del pueblo, solo por delante de Soria.

Las solicitudes de intervención por parte de los ciudadanos, como medio de reacción y defensa ante lo que entienden como una vulneración de sus derechos individuales o colectivos, han dado origen a la apertura y tramitación en 2022 de 8.247 expedientes el Procurador del Común. De ellos, 6.457 han versado sobre únicamente 16 asuntos y se han considerado como quejas múltiples, entendiendo por tales aquellas que han dado lugar a la presentación de, al menos, 10 quejas sobre un mismo problema, ya sea de forma idéntica o a través de formularios de adhesión a una queja remitida por un tercero, se le haya designado o no como representante.

En el año 2022, se tramitaron 63 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común, sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía. Tales fueron, entre otras, la exclusión financiera de las personas que residen en municipios rurales; las deficiencias de la atención pediátrica en el mundo rural; las condiciones de uso en que se hallan las ambulancias del servicio de transporte sanitario; la prestación de los servicios de asistencia a pequeños municipios por las Diputaciones Provinciales; la recogida selectiva de residuos textiles, aceite de cocina y residuos domésticos peligrosos; la evaluación de la contaminación lumínica producida por las instalaciones de alumbrado público; y la gestión del desarrollo y establecimiento uso de las medidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios.

Además, se han promovido algunas actuaciones de oficio de ámbito territorial más limitado, como la accesibilidad a los vehículos de transporte público urbano en el municipio de Ávila, la atención sanitaria en Rejas de San Esteban (Soria), la supresión del servicio de guardia nocturna de las farmacias en las Zonas Básicas de Salud del Tera y de Vidriales (Zamora) o la situación sanitaria en el entorno de Tábara, también en la provincia.

La sede electrónica y la propia web, el canal más utilizado

Durante 2022 se ha producido un aumento de la actividad institucional de atención presencial y personalizada a los ciudadanos, tanto en la sede del Procurador del Común en León, como en el resto de provincias donde se acude de forma mensual o quincenal. Así, se han realizado un total de 442 entrevistas presenciales con personal de la Oficina de Atención al Ciudadano, frente a las 268 del año 2021. Además se han atendido 104 consultas que derivan de la imposible calificación de forma inicial de una solicitud ciudadana como escrito de queja o la necesidad de asesoramiento específico, tal y como se desprende de la memoria presentada en la jornada de ayer ante la Presidencia de las Cortes de Castilla y León. Los canales de contacto más utilizados han sido la sede electrónica, el correo electrónico o la propia web donde se recibieron 1.261, muy por encima de las formuladas por medios no digitalizados 546. No debe, no obstante, restarse relevancia al número de reclamaciones todavía presentadas por correo postal con 283.