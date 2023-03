"Quiero dar visibilidad a la belleza de los campos olvidados"

El pintor Cesc Farré comparte con el público zamorano una serie de obras en la galería de arte Espacio 36-Ángel Almeida.

–¿Cómo surge su primera muestra en Zamora?

–Soy un autor un poco romántico y necesito mostrar mi obra presencialmente. La situación ahora es muy compleja y son pocas las galerías que apuestan por los artistas. Al tener una obra generada a partir de la pandemia, que era compacta y decidida, quería enseñarla y busqué dónde mostrarla. Varios amigos me recomendaron la galería de Espacio 36. Un día decidí ir allí, me cité con el galerista, y con la inocencia de un estudiante de primero de Bellas Artes, acudí con mis carpetas con mi obra. Fue muy bonito porque salimos con las obras elegidas para la muestra.

–La exposición lleva por título "Paisaje de silencio", pero ¿por qué se caracteriza la obra que se exhibe?

–Es una obra que podemos enmarcar dentro de mi faceta más de investigación. Desde mi punto de vista todo artista tiene que tener dos partes, una donde te mueves en tu zona de confort y luego un segundo ámbito donde cada uno tiene que tener su apartado de I+D. Esta obra forma parte de mi parte de búsqueda. En ella empiezo a investigar cómo a través de la acuarela, que es una técnica transparente y relativamente efímera en el trazo, puedo texturizarla y dotar a los paisajes de un detalle y de un ruido o un silencio propios de otras técnicas. Son 26 obras que responden a mi yo más introspectivo y de mi búsqueda personal de un lenguaje gráfico asociado a la acuarela.

Son 26 obras que responden a mi yo más introspectivo y de mi búsqueda personal de un lenguaje gráfico asociado a la acuarela

–Pero no solo emplea solo acuarela.

–Empleo la acuarela y apoyado en ella incorporo grafitos y carboncillo. Hay dos obras que van más en la línea de mixta sobre papel que tiene algo más de materia. Hace muchos años que pinto y siempre he experimentado, pero es la primera vez que planteo un bloque expositivo cerrado que lo presento en público. Con anterioridad las había dado a conocer en algún evento o a través de las redes sociales.

–¿Qué tal la respuesta por las redes sociales?

–Muy buena. Vivimos en un mundo en el que tenemos una sobre información y una inundación de estímulos le gusta ver aparentemente distintas. La aceptación es buena porque la gente que pinta o simplemente que disfruta viendo la pintura le gusta ver cosas que sorprendan. Yo no estoy haciendo cosas nuevas, porque agua y pigmento siempre ha estado ahí.

–Usted apuesta por un paisaje que no está al uso.

–Con esta propuesta pretendo ofrecer el espacio sin demasiados elementos perturbadores simplemente la luz y el espacio y el silencio que emana de este lugar. Siempre a través de un pequeño elemento, a veces imperceptible, que nos da escala. Uno se puede sentar delante sin estar delante de la magnificencia de los grandes paisajistas donde la naturaleza es abrumadora, yo apuesto por un paisaje cercano y envolvente que muchas veces no es tan espectacular a primera vista. Puede ser un campo con una cencellada y un horizonte, aparentemente no tiene estridencias, pero es como un cáliz de madera.

–¿Ha pateado mucho campo para hacer estas obras?

–Sí y es que además vivo en el campo. Resido en un pueblo salmantino de 50 habitantes en medio del campo. Tengo interiorizados estos paisajes que realmente no pertenecen a ningún sitio real. Son paisajes creadores que salen de mí.

–¿Nacen de dentro?

–Totalmente. Soy un gran amante de la naturaleza, sobre todo de la naturaleza olvidada porque en España hay lugares de una extraordinaria belleza completamente olvidados. Así sucede en Castilla donde hay rincones de una belleza increíble y quiero reivindicar estos campos con los muros de piedra seca, buscar la belleza en estos campos.

–La luz resulta fundamenta en sus propuestas.

–La luz para mí es uno de los aspectos importantes porque sin luz no tendríamos forma y porque cada luz es especial. He generado una serie de obras que están estacionadas y algunas de ellas se pueden reconocer el invierno o luz primaveral, aunque me gusta pintar más las sensaciones donde el espectador se sitúa. Como vengo de luz mediterránea cuando vine a vivir a Castilla hace ya cinco años al principio me costaba y ahora me sale ya naturalmente. Me doy cuenta de que he cambiado mi luz porque lo estoy viviendo, quizá ahora me costaría ir a Cadaqués y pintar una puesta de sol mediterránea quizá importaría algo de la luz de la tierra castellana. La luz caracteriza una geolocalización. No es lo mismo pintar en el Mediterráneo que en el mar Cantábrico donde tiene el sol en un punto distinto, lo que genera una casuística muy especial.