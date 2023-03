"Alexa, añade aceitadas a mi lista de la compra": así se usa en Zamora el asistente virtual

"Alexa, recuérdame que el Zamora juega el sábado contra el Guijuelo". "Alexa, añade aceitadas a mi lista de la compra". Y, sobre todo, "Alexa, no sé si sacar una rebequita. Dime qué temperatura va a hacer esta tarde en Montamarta". Los ciudadanos de la provincia se han habituado a convivir con los asistentes virtuales, esos pequeños aparatos situados por casa, que responden atentamente cuando escuchan su nombre y que resuelven dudas, ayudan con las acciones cotidianas, funcionan como agenda y hasta hacen compañía.

El que responde al nombre de Alexa es el asistente virtual de Amazon, que cada vez está más extendido en los hogares y que dio los buenos días 610.000 veces en la comunidad autónoma durante el último año. En concreto, en Zamora, las interacciones con este aparato se incrementaron en un 41% en el 2022, según las cifras facilitadas por la empresa. "Alexa ayuda en tareas del día a día y colabora a la relajación y el entretenimiento", señala el desarrollador del negocio en España, Andrés Pazos, que considera que el producto va "en el camino correcto".

Desde luego, en sus cuatro años de vida, el crecimiento del número de usuarios en Zamora y en el resto del país avala esa postura. Centrados en la provincia, los datos apuntan que los ciudadanos del territorio han configurado más de 14.000 recordatorios con Alexa en el último año. Ahí aparecen mensajes de todo tipo, que pueden ir desde la programación de un viaje a la fecha de cumpleaños de un amigo pasando por la advertencia sobre la caducidad de una ITV, por citar algún ejemplo concreto.

También se han activado más de 10.000 alarmas y se han iniciado unos 86.000 temporizadores. Esa última función resulta muy útil para cuestiones relacionadas con la cocina o, en el marco del COVID, para controlar el tiempo que debe transcurrir entre la recogida de las muestras del test de antígenos y el momento en el que se puede mirar el resultado. Si es positivo, Alexa también te puede contar algún chiste para animarte.

En lo referente a la lista de la compra, para muchos, apuntar es cosa del pasado. Los asistentes virtuales de las distintas marcas, incluida Alexa, permiten ir añadiendo los nombres de los productos a medida que a uno se le pasan por la cabeza, tan solo con advertir al aparato y decirlo en voz alta. Los zamoranos utilizaron esta función en 83.000 ocasiones durante el año 2022. O, visto de otro modo, de media, se sumó un artículo a la lista de la compra por cada dos habitantes de la provincia.

El modo Roberto Brasero

En todo caso, la función de Alexa que más utilizaron los ciudadanos de Zamora, como los de muchos otros lugares, fue el modo Roberto Brasero. O sea, la de usarla como presentadora del tiempo. En total, el asistente virtual de Amazon recibió preguntas en relación al pronóstico meteorológico en 253.000 ocasiones solo desde los dispositivos ubicados en la provincia. Es probable que, en estas fechas que se avecinan, muchos cofrades insistan más de la cuenta para confirmar si toca salir o si, por desgracia, la lluvia arruina la ilusión este año.

Ocurra lo que ocurra, Alexa no tiene la culpa. Sólo dice lo que hay. Muchos lo entienden así y aprecian el servicio. Tanto que más de 7.000 zamoranos le han dicho "te quiero" al asistente virtual a lo largo del último año, una muestra de amor quizá excesiva para tratarse de un aparato sin sentimientos, por muy real que parezca su voz. "Alexa, trae la Fasa a Zamora". No, tampoco hace milagros, no vayamos a pasarnos.