El calor, no por esperado, ha dejado de resultar agradable para los zamoranos que durante este pasado domingo se echaron a las calles con poca ropa encima. El mercurio ha sobrepasado los 20 grados centígrados, una temperatura absolutamente inusual para esta época del año que ha dejado estampas más propias de la primavera. Este cambio repentino de la meteorología no será sostenido en el tiempo, aunque sí que se notará a lo largo de toda la semana. Por ejemplo, hoy lunes se llegará hasta los 17 grados, el martes a los 14 grados centígrados y el miércoles nuevamente hasta los 21 grados. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología ha declarado alerta amarilla en buena parte de la provincia por viento.

En general, este lunes predominarán los vientos del oeste y suroeste, con intervalos de fuerte en la Meseta donde se enclava el territorio zamorano. Por su parte, los cielos estarán nubosos hasta finales de semana, cuando se esperan lluvias débiles con probabilidad de hasta el 85%. Pese a todo, las temperaturas se mantendrán ciertamente al alza para la época del año, con mínimas de en torno a seis grados y máximas de quince de media. El miércoles será la jornada de más oscilación térmica, con una temperatura mínima de tres grados y una máxima de 21. La semana promete tiempo primaveral antes de que se dé oficialmente por concluida la temporada de invierno en la provincia.