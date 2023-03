Gol contra la enfermedad rara

El 10 de marzo del año 2022, después de sufrir un desvanecimiento en la ducha y tras una larga espera en urgencias sintiendo como la impotencia y el mal humor les iban consumiendo, Amparo y su hijo Francisco recibieron la fatal noticia: el padecimiento de una enfermedad rara llamada Púrpura Trombocitopénica Trombótica Autoinmune. Una enfermedad mortal, la cual es un trastorno grave que consiste en la formación de pequeños coágulos de sangre en todo el cuerpo que bloquean el flujo de la misma hacia los órganos vitales.

Tal es su gravedad; más del 90% de los pacientes que padecen esta enfermedad mueren de no recibir tratamiento oportuno y hasta el 50% de ellos tendrá por lo menos una recaída a lo largo de su vida; y rareza, únicamente existen 313 casos diagnosticados en España, que si no llega a ser por la rápida actuación del doctor adjunto en el Servicio de Hematología del Hospital Virgen de la Concha, Jesús Martín Sánchez, Francisco Fuentes, a sus 38 años no hubiera podido ser atendido de urgencia en Salamanca y el desenlace sería muy distinto.

Aunque el camino durante este último año no ha sido nada fácil, Francisco se encuentra en un buen momento, consciente de su enfermedad y sobrellevando algunas secuelas que aún padece pero centrándose en sí mismo y en su salud, tanto física como mental.

Por ello, su madre, Amparo, ha querido preparar una sorpresa para conmemorar, tal y como él lo ha denominado, "su segundo cumpleaños", regalándole a su hijo una réplica en Playmobil del Estadio Ruta de la Plata con todos los jugadores de la plantilla, algún que otro directivo del club e incluso en las gradas a Francisco y sus amigos con los que acude al Ruta cada fin de semana, ya que, es un gran aficionado al fútbol y en especial al Zamora CF, equipo del que es socio y fiel seguidor.

La sorpresa tuvo lugar en la tienda oficial del club, lugar en el que permanecerá expuesta la maqueta durante los próximos meses para todo aquel que quiera verla. Para completar el acto y charlar con el propio Francisco, el cual se ha mantenido en "shock" desde el momento en el que ha entrado en el local, pero con una sonrisa de oreja a oreja, han acudido dos jugadores de la plantilla, Alex Ares y Carlos López.

Y es que el humor es una de las cualidades que resaltan de Francisco, quien no pierde la sonrisa porque cree que lo mas importante es sentirse positivo y así es como ha conseguido sobrellevar el terrible revés que sufrió hace justo un año.