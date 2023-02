Más de un millar de escolares que cursan Primaria en nueve centros de la capital tomarán parte en una nueva edición de Cultivando Miradas, un proyecto didáctico persigue impulsar en los niños el interés y la curiosidad por las artes.

Entre las novedades de la cita figura que por primera vez alguno de los talleres, el dirigido a niños de 3º y 4 de Primaria, acercará a la literatura a los participantes y también habrá dos representaciones abierta a todos los públicos. Así el 23 de marzo la Plaza Mayor a las 20.30 horas podrá disfrutarse del espectáculo “Molar” de la compañía de Quim Bigas y el 24 marzo a las 200.30 horas llegará el turno a “That´s the story of my live” a cargo de Macarena Recuerda Shepherd.

Cultivando Miradas combina tres talleres distintos en función de las edades y la asistencia a representaciones que ahonden en aspectos tratados en la formación.

Elevada demanda

En esta ocasión la actividad supera la cifra de participantes con respecto a ediciones anteriores “Nos hemos visto sobrepasados con la demanda desde los centros educativos y hemos tenido que dejar a fuera a colegios con todo el dolor de nuestro corazón” aporta Paloma Leal, de Baychimo Teatro.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, se desarrolla entre el 1 y el 23 de marzo. Los talleres tendrá lugar en el Museo Etnográfico de Castilla y León las tres primeras semanas y la última tendrá lugar las representaciones para escolares en el Teatro Principal.