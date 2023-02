A la caza de los 13 independientes de Zamora: Si no tienes siglas, te ofrezco las mías

La provincia es, muchas veces, un lugar inhóspito para los encargados de formar las listas electorales de los partidos. Entre la despoblación, el envejecimiento, la presencia de otras candidaturas muy dominantes o el rechazo ocasional a la marca, resulta milagroso que el PP y el PSOE acaben presentando sus papeletas en los 248 municipios de Zamora. Es cierto que, en ocasiones, utilizan el recurso de afiliados o simpatizantes ajenos al pueblo en cuestión para completar huecos, pero la certeza de que cada voto cuenta para la Diputación les lleva a funcionar así.

Esa es la última opción para los actores del bipartidismo que, no obstante, no son los únicos que intentan desembarcar en cada ayuntamiento. En general, los partidos y las plataformas que pretenden anidar también en la institución provincial llevan meses enfrascados en la tarea de cerrar candidaturas en el mayor número de municipios que sea posible. Si llegan a menos es porque su estructura no les permite tantas alegrías como la de los populares o los socialistas.

Los trece objetivos

En ese proceso de captación, hay trece personas que han aparecido con un papel protagonista en el foco de los partidos. Se trata de los alcaldes que triunfaron en las pasadas elecciones como independientes, con partidos o plataformas que tan solo se presentan en un municipio, y que son auténticos caramelos para las marcas principales, que ven en ellos una potencial Alcaldía y un ramillete de votos para la Diputación.

Los móviles de estos dirigentes municipales llevan semanas ardiendo, particularmente si pertenecen al partido judicial de Zamora, el que más asientos (15) reparte para la Diputación. Entre esos líderes locales se encuentra Lidia Pechero, la alcaldesa independiente de Palacios del Pan desde 2019, que reconoce que "más o menos todos tiran la caña" a lo largo de estas semanas preelectorales.

Otra cosa es lo que vayan a hacer ella y su equipo, que en este caso es darle calabazas a los pretendientes: "Nosotros nos vamos a presentar como independientes, pienso que tenemos que seguir igual", explica Pechero, que asegura que se lleva bien con todos, pero que carece de aspiraciones políticas como para tener interés en integrarse en una marca.

El interés de Zamora Sí

Menos ofertas dice haber tenido esta vez Álvaro Ferrero, el alcalde de Cubillos: "Igual es porque ya saben lo que pienso", apunta el dirigente municipal, que rechazó concurrir por alguna de las grandes marcas en el 2019. Ahora, solo ha acudido a él Zamora Sí, el partido del presidente de la Diputación, Francisco José Requejo. Y se lo está pensando. Junto a su equipo, decidirá en unos días.

En Peleas de Abajo, Félix Roncero y su equipo de Gobierno también han tenido llamadas: "Vienen de un partido y de otro porque aspiran a la Diputación", remarca el responsable municipal, que apunta que "casi todos" han llamado a su puerta y que concreta el toque de dos: Ahora Decide y Zamora Sí.

Ya en otras zonas, la alcaldesa independiente de San Miguel del Valle, María Ángela Morán, admite que surgió la opción del Partido Popular, aunque finalmente su decisión es continuar como independiente. Mientras, en Villageriz, Joaquín Núñez, descabalgado de la Alcaldía en septiembre por una moción de censura, sospecha que su sucesora se moverá al PP mientras él se debate entre Vox o Zamora Sí como camino para abandonar la vía independiente.

Hasta aquí hemos llegado

También, en otros lugares, los intentos han pinchado en el hueso de hasta aquí hemos llegado. La alcaldesa de Pozoantiguo o el alcalde de Cobreros confirman que lo dejan; no se presentarán de nuevo en mayo del año 2023. Esa marcha también deja hueco a nuevos proyectos y abre la pelea para que los partidos traten de captar a los sustitutos con más posibilidades de ganar. Aún quedan casi dos meses de confección para tejer la mejor red de listas en la provincia.

La formación de Javier Benavente, Futuro, se abre paso en la comarca de Sanabria

El partido Futuro, creado a nivel nacional por el zamorano Javier Benavente, tiene la ambición de obtener una cierta cuota de poder municipal en la provincia de origen de su impulsor. De hecho, la idea de la formación es presentar listas en la capital, en Toro y en algún otro municipio importante del territorio, aunque de momento solamente ha trascendido el esfuerzo que está llevando a cabo la organización en la comarca de Sanabria. Al menos, en lo que al intento de captar independientes se refiere.

El alcalde de Galende, José Manuel Prieto, y el responsable municipal de Hermisende, José Ignacio González, han recibido la llamada de Futuro para presentarse por esta nueva marca en el año 2023. Los dos han acogido con interés la propuesta y, al menos, se van a pensar la posibilidad de integrarse en esta organización. Hay que recordar que, en el caso de Galende, Prieto acumula ya dos mandatos como máximo responsable de un municipio que se encuentra en el epicentro del Parque Natural del Lago de Sanabria y que, por tanto, tiene una relevancia especial en la comarca.

Prieto indica que su equipo y él tomarán una decisión en los próximos días, coincidiendo con la presentación que tiene prevista Futuro en Zamora capital este miércoles 1 de marzo. La cita podría servir para ver hasta qué punto puede tener influencia la marca de Javier Benavente en los comicios locales del próximo 28 de mayo.

Otras decisiones por tomar

Aparte de estos casos de Sanabria, y de los citados anteriormente, municipios como Fermoselle, Guarrate, Prado o Morales de Rey también cuentan actualmente con alcaldes independientes que deberán decidir sobre su camino inmediato antes del próximo mes de abril.