Pollán evita entregar la Medalla de las Cortes al zamorano asesinado en Jaén

La concesión de la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León a Jesús Ángel Orellana, el joven zamorano de 22 años que el pasado mes de junio fue asesinado en Jaén al intentar evitar una agresión machista, ha quedado bloqueada después de que Vox haya decidido unilateralmente que la distinción debe ser para la Unidad de Intervención de la Guardia Civil. Ha sido el presidente de la cámara, Carlos Pollán, el que ha propuesto entregar tal dignidad a la Benemérita sin dejar opción al resto de grupos, que tenían otras preferencias. Si bien todos ellos han coincidido en que el Instituto Armado es “merecedor” del honor, todos ellos han criticado las formas del máximo representante, al que han acusado de saltarse a la torera el reglamento. De esta forma, el vecino de Moreruela de los Infanzones, al que Ciudadanos había señalado para recibir dicha mención, se quedará sin ella si persiste el desacuerdo parlamentario.

La caja de los truenos se ha desatado este jueves durante la reunión de la Mesa de las Cortes en la que debía de acordarse a quién se concedía la Medalla de Oro. El presidente, Carlos Pollán, ha elevado en este encuentro la propuesta de Vox de entregar la distinción a la Unidad de Intervención de la Guardia Civil, mientras que el PSOE ha intentado que se incluya también al operativo contra incendios y Ciudadanos ha solicitado que la mención vaya a parar a Jesús Ángel Orellana. El Partido Popular, por su parte, ha preferido no desvelar cuál era su preferencia. Sea como fuere, la falta de consenso ha condenado la toma de una decisión y ha elevado el tono entre los diferentes grupos parlamentarios con representación.

"No es a quién si no el cómo", ha explicado en concreto la viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Patricia Gómez Urban, quien, tras considerar "perfecta" la posibilidad de conceder la Medalla de las Cortes a la UEI de la Guardia Civil, como han compartido Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha llamado al necesario cumplimiento de las reglas, del reglamento y del consenso en esta materia. La socialista ha parafraseado el “Reglamento de Honores y Distinciones de las Cortes de Castilla y León”, en cuyo artículo 21 se establece que corresponde al presidente de las Cortes ordenar la iniciación del procedimiento por propia iniciativa "o a solicitud de cualquiera de los grupos parlamentarios", como ha hecho cada partido y como ha ocurrido en los años anteriores.

Tanto el procurador de Ciudadanos, que ha admitido una "sensación agridulce", como el de Unidas Podemos, que ha hablado de "vergüenza", han centrado sus críticas en la "propuesta unilateral" del presidente de las Cortes, al que han acusado de "mercadear" con las instituciones para "evitar" a través "de una maniobra" condecorar a una "persona normal" que perdió la vida para evitar que una mujer fuera "salvajemente acuchillada", a lo que el de Vox ha respondido que su grupo no estaba en contra de esa posibilidad, si bien ha insistido en que había que ceñirse al cauce reglamentario. "No es cierto que lo hayamos rechazado, no se ha valorado porque no viene por el cauce reglamentario que tiene que venir y no cabe interpretación al respecto", ha sentenciado Carlos Menéndez, portavoz de Vox, que ha reconocido que la "costumbre" en las Cortes es que la medalla se conceda "con el consenso unánime de las Mesa de las Cortes de Castilla y León".

El Grupo Mixto ha llegado ha plantear la posibilidad de conceder dos medallas, una a la Unidad de Intervención de la Guardia Civil y otra a Jesús Ángel Orellana, alegando que "no son cuestiones incompatibles". Ahí es cuando ha entrado en juego el Partido Popular que, en boca de Raúl de la Hoz, ha tachado la iniciativa de "absolutamente estrambótica" y ha ironizado sobre que, en lugar de una Medalla de las Cortes, se entreguen "las medallas de los grupos parlamentarios de las Cortes". Al respecto, el dirigente de los populares ha pedido "un poquito más de altura" y ha mostrado su "pena" al comprobar que todo lo que ocurre en el parlamento es motivo de confrontación, como lo ha sido también este episodio.

La solicitud del Grupo Mixto cae en saco roto por "una imposición"

La propuesta de conceder la Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León al zamorano Jesús Ángel Orellana nació apenas una semana después de su asesinato en la localidad jienense de Andújar. El Grupo Mixto, formado por Ciudadanos, Unidas Podemos y Por Ávila, fue el encargado de registrar la petición a través de un escrito en sede parlamentaria para solicitar a la Mesa de las Cortes la apertura del procedimiento previsto para la concesión de esta distinción a título póstumo. La iniciativa se realizó al amparo de lo dispuesto en el reglamento de honores y distinciones de la cámara en sus artículos 7, 10, 19 y 21.

Orellana fue asesinado el verano de 2022 tras interponerse entre una menor de edad y el hombre que iba a agredirla. "Su actitud valerosa y decidida salvó, probablemente, a la menor de resultar agredida a manos de su expareja, quien armado con un cuchillo se dirigía hacia ella tras una violenta discusión en plena calle en la localidad jienense de Andujar", dicta la petición del Grupo Mixto. “"La sociedad castellana y leonesa no debe permanecer indiferente al dolor de la familia y dejar de reconocer el sacrificio de uno de sus hijos, en defensa de la vida y la integridad de quienes son víctimas de la injustificable violencia machista", añade en la exposición de los motivos para la concesión del honor.