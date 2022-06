Moreruela de los Infanzones daba ayer el último adiós a un joven de 22 años, natural de esta localidad zamorana, que fue asesinado en Andújar (Jaén) tras defender a una menor que estaba siendo agredida por el presunto autor de los hechos, un hombre de 28 años contra el que pesaba una denuncia previa de la menor “pero sin medidas cautelares al tenerlas todas cesadas”, apuntan fuentes policiales.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar decretó el viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del presunto autor del homicidio.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 13.30 horas en la localidad jienense de Andújar. Según los hechos relatados por el portavoz de la Policía Nacional y recogidos por la agencia Efe, “un padre se encontraba con su hija menor de edad paseando en la vía pública cuando se acercó el presunto autor de los hechos, de una manera totalmente agresiva verbalmente, increpando a la menor, insultándola y vejándola.”

El padre intentó salir en defensa de su hija y poner calma ante esta situación. Parece que lo consiguió e incluso, según declaraciones del padre recogidas en el atestado policial, se dieron la mano y el presunto autor abandonó la escena.

Sin embargo, a los pocos minutos, según manifestaciones de testigos, la expareja de la menor volvió al lugar en el que estaban padre e hija esgrimiendo un cuchillo, momento en el que intervino el joven natural de Moreruela de los Infanzones para interponerse entre la menor y el agresor. Fue en ese instante cuando el zamorano recibió las puñaladas mortales.

En un primer momento, el joven fue auxiliado por la policía. Tras la llamada recibida al 091 en la que se manifestaba que había un hombre herido en el suelo, sangrando abundantemente, una patrulla de el cuerpo Local y dos de seguridad ciudadana de la Comisaría de Andújar de Policía Nacional se personan en el lugar de los hechos.

Uno de los policías nacionales le practicó las maniobras para taponar la herida, por la que sangraba abundantemente, a la espera de los servicios sanitarios, que lograron estabilizarlo y trasladarlo al hospital, donde falleció esa misma tarde a consecuencia de las heridas sufridas por el apuñalamiento.

Posteriormente, la Policía recabó diferentes testimonios e identificaron al presunto autor, que era conocido por parte de vecinos, y que se había refugiado en la casa de sus padres, hasta donde acudieron agentes de Policía Judicial de Andújar y procedieron a su detención, “que no fue violenta”.

Ayer a mediodía el joven fue enterrado en Moreruela de los Infanzones, donde residen su madre y sus hermanos. Los vecinos de la localidad se volcaron en expresar su apoyo y su cariño a la familia.

En este pueblo de la Tierra del Pan habían visto nacer y crecer al fallecido, que también dejó varios amigos y conocidos en Zamora capital, donde cursó estudios en distintos centros educativos, entre ellos el Centro Menesiano.

“Para nosotros siempre ha sido un vecino más, una verdadera tragedia”, ha explicado la alcaldesa del municipio, Adelina Lorenzo, que ha preferido no hacer más declaraciones al respecto “ya que no soy yo la que debe hablar”. Por el momento no está previsto ningún homenaje ante la premura de los acontecimientos, si bien “a partir del lunes” la Corporación municipal valorará el asunto.

Otras localidades de Zamora han convocado concentraciones en señal de duelo y en repulsa de este acto violento, como en Prado, donde hoy se guardará un minuto de silencio frente al Ayuntamiento a las 13.30 horas.