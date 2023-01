El PP de Zamora toca puertas en la derecha y en el centro para evitar la dispersión del voto

El Partido Popular ve con inquietud la posibilidad de que el centro y la derecha concurran a las elecciones municipales de mayo en Zamora capital divididos en muchas marcas. Esa preocupación no es un secreto y, de hecho, es la causa que ha movido al candidato del PP a la Alcaldía, Jesús María Prada, a llamar a varias puertas en las últimas semanas para tratar de aunar fuerzas antes del paso por las urnas. El aspirante de la segunda fuerza política en la ciudad contactó primero con el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, para proponerle que fuera como número dos de su lista y abandonara la idea de crear un nuevo proyecto. Tras el “no” del mandatario liberal, las conversaciones con Por Zamora se presumen inminentes, a pesar de las demoras de los últimos días. Lo que no está claro es cuál será la respuesta de Ángel Macías, el líder de esta formación.

Precisamente, Por Zamora fue uno de los partidos que arañó un buen puñado de votos por la derecha en 2019 sin obtener concejal. En concreto, 1.118. Más cerca incluso del edil se quedó Vox, con 1.463. En total, 2.581 papeletas para los liberales, los conservadores y los de más allá que fueron a parar al bloque al que también pertenece el PP, sin que eso sirviera para lograr un representante. La postura de los populares es que, en la práctica, esos apoyos cayeron en saco roto y favorecieron a la izquierda.

Mensaje de unidad

El mensaje de la unidad del centro derecha y más tarde del voto útil no deja de sonar ciertamente repetitivo cuando se habla de la estrategia electoral del Partido Popular, pero el escenario que se dibuja en Zamora para las elecciones de mayo deja patente que puede haber una fragmentación verdaderamente importante en este bloque. Por supuesto, el PP y Vox se presentarán con sus propias listas, sin ningún género de duda. Pero es que también cabe la posibilidad de que hagan lo propio Por Zamora, la alternativa que tiene en mente Requejo e incluso Ciudadanos, si es capaz de rehacerse y tiene la voluntad de competir en las urnas.

Esas cinco opciones en la derecha contrastarían, a priori, con la aparente tranquilidad de un bloque progresista que espera ahora que Francisco Guarido dé el paso definitivo y se confirme como candidato a la reelección por Izquierda Unida. Si el alcalde toma esa determinación, todo apunta a que potenciales rivales como Podemos o Más País podrían renunciar a la posibilidad de concurrir, aunque la formación morada aún no se ha manifestado oficialmente.

Eso dejaría a IU y al PSOE de David Gago prácticamente como únicas alternativas a la izquierda, más allá de que tuvieran que competir con otras opciones más transversales como los leonesismos o Ahora Decide, cuyo futuro es aún una incógnita, más allá de las pistas que van dejando algunos de sus dirigentes y que apuntan a un posible cambio de estrategia de cara a los comicios de mayo. En todo caso, esas plataformas y partidos más difíciles de catalogar podrían hacer daño a ambos lados.

Este es el contexto en el que se enmarcan los esfuerzos del PP en general y de Prada en particular para tratar de evitar una dispersión en el voto que podría traducirse luego en una fuga de concejales. Con las papeletas “perdidas” de Por Zamora y Vox, los populares habrían estado cerca de comprometer la mayoría absoluta de IU en 2019. De fondo está además la Diputación. En Víctor Gallego 19, nadie quiere oír hablar de perderla.

Requejo: “Si doy el paso adelante, no debería tardar mucho”

El presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, aún se mantiene agazapado, a la espera de revelar el contenido de su próxima aventura política. Todo el mundo da por hecho que se presentará por una plataforma o partido de nueva creación, pero el aún dirigente de Ciudadanos insiste en prolongar el misterio, al menos en público: “Todavía no hay nada. Estos días hemos estado centrados en el presupuesto, que para nosotros era importante, y hemos ido a Madrid Fusión dos días. A partir de ahora, empezaremos a tomar decisiones”, explicó el mandatario liberal, en declaraciones a este medio.

Lo que sí reconoció Requejo es que su anuncio público, vaya en el sentido que vaya, no ha de postergarse en exceso: “En el caso de que dé el paso adelante, no debería tardar mucho”, indicó el presidente de la Diputación, que abogó por “sopesarlo todo” y que citó la tensión que percibe en el ambiente político durante las últimas semanas: “Todo el mundo está muy preocupado, pero a mí me interesa sacar la institución adelante”, insistió.

El mandatario liberal evitó hacer manifestaciones excesivamente comprometedoras, pero sí anunció que próximamente mantendrá una reunión con los responsables orgánicos de Ciudadanos en Castilla y León para “aclarar todas las posturas”. “Le debo lealtad a mi partido y cualquier iniciativa que tome, en el supuesto de que lo haga, se la tengo que comunicar antes”, reiteró Requejo, que conserva una buena relación con la responsable regional, Gemma Villarroel.

Por último, Requejo subrayó que sabe “por dónde puede ir la ciudad”, pero se mostró contenido a la hora de deslizar si eso implicará que su nombre esté al final en la papeleta: “Vamos a ver si somos capaces de llevarlo a cabo”, concluyó.