En la gran manifestación del campo celebrada en Madrid este 20-M, los zamoranos de la Delegación Provincial de Caza han recorrido las calles de la capital con una gran pancarta en la que se podía leer: "No a la guerra, no a Sergio García Torres, sí al mundo rural y la caza, sí a la caza". Pero, ¿quién es Sergio García Torres? Se trata del activista animalista de Podemos, Director General de Derecho Animal del Gobierno desde donde se han impulsado, entre otras medidas, Ley de Protección Animal, la primera ley estatal en la historia de España que sigue su curso parlamentario y que regulará la protección de los animales fijando como uno de sus objetivos prioridades el sacrificio cero o el fin de la venta de animales en las tiendas de mascotas.

Pero además, como censuraba el pasado año el presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, esta Ley va contra los intereses del sector cinegético y del mundo rural, encaminado hacia “una dictadura animalista”, ya que propone prohibir la práctica del tiro al pichón o mantener de forma permanente a los animales en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios, que también afecta a la caza de perdiz o de paloma con reclamo, según indicó en declaraciones a Efeagro.

Un concepto, el de derecho de los animales, que a su juicio se incluye en la norma con la “intención clara de elevarlos a la categoría de humanos y rebajar a los humanos a la categoría de siervos de los animales”. “Es una agresión más que sufre el sector cinegético», lo que “hace reforzarnos en la batalla que hemos emprendido contra el Gobierno”, añadía.

En este sentido, cabe destacar que Agricultura ha aprobado por unanimidad con las comunidades autónomas la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética. Desde el Gobierno se insiste en que no se pretende acabar con la caza, sino en señalar su papel “fundamental” y lanzarles guiños. Pero las peticiones del sector van más allá: piden recuperar la caza en parques naturales, cuya prohibición entró en vigor después de la moratoria de seis años que fijaba la ley de 2014, y protestan contra la prohibición del plomo, que contó con el voto a favor del Gobierno en la UE.

Todo ello sin olvidar que en septiembre, el Gobierno incluyó al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), impidiendo su caza. Los ganaderos piden su retirada y “planes de gestión sostenible de la especie”. Pero el principal problema es qué entienden unos y otros por sostenible: el Ejecutivo cree que su borrador de la estrategia del lobo “pone el foco en la coexistencia entre la especie y la ganadería extensiva” al incluir medidas preventivas e indemnizaciones ante los posibles daños que cause el animal con un presupuesto de 20 millones de euros.

El mundo rural toma Madrid

El color naranja ha teñido Madrid este domingo. Más de 100.000 personas, según la Delegación del Gobierno (400.000, según los organizadores), con representación zamorana, han tomado las calles de la capital para protestar por la situación del mundo rural ataviados con chalecos naranjas y bajo el grito de 'Juntos por el campo'.

"Hoy hay que decirle al Gobierno dos o tres cosas: que nos respeten, que no nos insulten, que tenga valor nuestras tradiciones, nuestra cultura y que atienda lo que está pidiendo el campo español en Madrid", ha sentenciado el presidente de ASAJA, Pedro Barato, en un escenario instalado en el centro del Paseo de la Castellana, en la plaza de San Juan de la Cruz. Barato ha lanzado una advertencia al Ejecutivo: "Esto no ha terminado aquí. Comienza aquí la defensa del sector agrario y cinegético. O hay medidas o tomaremos contramedidas más drásticas". Sus palabras han sido recibidas por los asistentes con gritos de "Si esto no se apaña, caña, caña, caña".

Podemos muestra su apoyo al sector primario

En su perfil de Twitter, Sergio Torres ha retuiteado un comunicado de Podemos en apoyo al sector primario.