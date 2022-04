Carlos Cordero, defensor del Zamora CF, señaló hoy en rueda de prensa que si bien el club rojiblanco vive “una situación complicada”, el vestuario que dirige Yago Iglesias está “muy involucrado” y dará “el máximo posible en las siete jornadas que restan” buscando esa salvación que se antoja tan difícil de alcanzar.

“Es una situación complicada, es lo que hay”, reconocía ayer el central, apuntando que si bien “todavía hay oportunidades de salvar la situación, de salvar al club”, los rojiblancos no tienen “más bolas de salvación”. “Hay que dar el máximo, como el otro día, aunque estemos en una mala dinámica”, razonó Cordero, destacando que, bajo su criterio, “el equipo hace muchas cosas bien pero no le da”. “ El fútbol es así, son dinámicas y cuando estás en una mala puedes hacer muchas cosas bien y la bola no entra. Es una temporada dura pero hay que pelear hasta el final, yo creo que el equipo puede lograrlo, por ilusión y esfuerzo”, comentó.

Sobre una posible repesca administrativa en el futuro, Cordero señaló que el vestuario “lo primero que piensa es en salvarse”, aunque se tenga en cuenta que “si no hay puntos suficientes para ello, la obligación es quedar lo más arriba posible en la tabla para una posible repesca, si llega”.

Un futuro incierto, la próxima temporada, sobre el que no se piensa ahora mismo en el vestuario. “El equipo está involucrado, no hay ningún compañero que se deje ir entrenando; estamos centrados en el hoy, el futuro ya se verá”, aseguró, destacando no estar preocupados por la buena racha del Racing de Ferrol. “A nosotros nos da igual el equipo que venga, tenemos que dejarnos todo en el campo. Hay que dar lo máximo de nosotros en las siete jornadas que restan porque esa es la única esperanza que nos queda”, indicó, apostillando que la única dinámica importante es la rojiblanca, esa que “hay que cambiar dándolo todo”.