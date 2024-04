Ourense y Pontevedra, del grupo del Zamora CF, se jugarán el ascenso directo a Primera RFEF

El CD Ourense ha dado prácticamente por saldada la victoria en la cerrada lucha que ha mantenido a lo largo de las segunda vuelta de la Liga por la plaza de ascenso directo junto a Pontevedra y Zamora CF, tras la victoria lograda el domingo en su visita a Pasarón (0-2) en un encuentro que no se saldó con los goles en los minutos 82 y 85. El Zamora CF también se descuelga de esa lucha y ya no tiene opciones matemáticas de alcanzar el liderato tras perder por 2-0 en Luanco.

Los dos partidos que restan por disputar ya no influirán para nada en el Zamora CF que terminará tercero pase lo que pase, aunque el Pontevedra se queda a tres puntos del liderato y todavía podría optar a terminar la Liga en el primer puesto y, por tanto, ascender directamente.

El equipo granate que dirige Yago Iglesias tendrá que ganar uno de los partidos que le restan y, como poco, ampatar el restante contra Fabril, en Coruña, y Villalbés en Pasarón, mientras que el Ourense sería campeón ganando un encuentro y empatando el otro, contra Vetusta, en Ourense, y Avilés Industrial en la localidad asturiana.

Por su parte, el Zamora intentará aprovechar de alguna forma (probar jugadores, limpiar tarjetas amarillas, ensayar nuevas tácticas...) en los dos encuentros que cierran la Liga, en los que, como mucho, podría alcanzar el segundo puesto, y nunca bajaría del tercero, aunque para ello, el pontevedra tendría que perder sus dos partidos y los de Movilla, ganar los suyos.

Esta lucha por el segundo puesto se presenta interesante ya que tanto Pontevedra como Zamora no están demasiado finos en esta recta final de la liga regular. Los pontevedreses suman tres empates y una derrota en las últimas seis jornadas, y los zamoranos, han firmado cinco empates y dos derrotas en los últimos diez partidos.

Aunque parezca increible, en la lucha por la permanencia no hay nada decidido a tan sólo dos jornadas del final de la Liga en el Grupo 1. Hasta once equipos se encuentran todavía implicados en la lucha por evitar el descenso: Fabril, Marino de Luanco, Gimnástica, Racing Villalbés, Arandina, Vetusta, Cayón y Covadonga.

En las últimas jornadas, la gran sorpresa la está protagonizando la Arandina que, tras ser "farolillo rojo" durante muchas jornadas, ha encadenado tres victorias y un empate que le colocan a ocho puntos de la salvación. Los burgaleses reciben en la próxima jornada a un Marino de Luanco que puede complicarse mucho la vida si pierde.

El Zamora CF arrojó la toalla en la lucha por el ascenso directo con la derrota en Luanco. El zamorano Dani Hernández reconoció al finalizar el partido que "la entrada en el partido no fue buena, concedimos ocasiones. Pero a partir del 1-0 hemos estado mejor y nos hemos ido al descanso con buenas sensaciones porque habíamos creado ocasiones para haber empatado. Hasta tres oportunidades claras: un tiro desde la frontal mío, otra de Sergi de cabeza y la de Joel que se le fue arriba".

El delantero rojiblanco recordó que en la segunda parte, "lo hemos intentado de todas las maneras, metiendo balones en su área y no hemos sido capaces de dar la vuelta al resultado. Y al final se nos ha ido el partido".

Dani Hernández cree que al Zamora le faltó en los últimos metros "la determinación. Habíamos hablado de que había que materializar las ocasiones que tuviésemos, porque sabíamos que no iba a haber muchas ocasiones porque el Marino es un equipo que no concede mucho. No hemos metido las tres primeras que hemos tenido, encima te vas con un marcador desfavorable al descanso y se nos fue el partido".

Respecto a los dos partidos que faltan "lo importante es llegar con buenas sensaciones al play off. Sabemos lo que es jugar una fase de ascenso y hay que llegar con buenas sensaciones de los dos partidos que quedan y tenemos que ganarlos".

El capitán del Zamora no quiso pasar por alto el dar las gracias a la afición que acompañó al equipo a Luanco: "Son envidiables, tenemos una afición de diez, son los fieles de siempre, los que siempre están con nosotros. Tenemos que darles las gracias por estar aquí, en Luanco, pero vamos a jugar un play off y los necesitamos de nuevo a ellos y a muchos más. Esperemos que están con nosotros".