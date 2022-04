Jorge Fernández, al igual que el resto del equipo rojiblanco, no podía ocultar la decepción por un nuevo mazazo ante el Irún. Tras el 0-1, el jugador recordó en sala de prensa que “hemos hecho un buen partido, sobre todo la primera parte. En los últimos partidos en casa no hemos dado el nivel que hemos dado hoy (por ayer), pero se ha repetido algo que ya hemos vivido: hacer un buen partido, estar mejor que el rival, pero no conseguir sumar puntos a pesar de hace muchas cosas bien”.

En cuanto a la realidad que atraviesan, el rojiblanco dejó claro que “no podemos escapar a la realidad. Es muy, muy, muy difícil por punto, por sensaciones… por todo. En el vestuario no vivimos una realidad paralela, sabemos lo que hay, pero somos trabajadores, nos pagan por entrenar a muerte de viernes a sábado y en el partido, hacer las cosas lo mejor posible e intenar ganar. Lo necesario es pensar que hay que hacer un buen partido en Ferrol e intentar ganar. Y después contra el Tudelano, igual”.