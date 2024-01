El reconocido artista canario, Quevedo, ha anunciado a través de un directo en su cuenta de Instagram, que se retira de la musica. "No soy una máquina". Con esa frase ha informado a sus millones de fans y seguidores que, de momento, no van a tener muchas noticias de él. Es más, también ha querido remarcar que tratará de desconectar también de las redes sociales. Aunque no todo son malas noticias, y es que ha dejado entrever la posibilidad de volver en un futuro, "¿quién sabe?". Ha dicho también durante ese mismo directo. Lo que está claro es que el autor de 'Quédate' junto con Bizarrap, se va a tomar unas merecidas vacaciones, y es que, como ha asegurado, no ha parado desde la publicación de 'Cayó la noche' no ha parado.